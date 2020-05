たっぷり果肉入りジャスミンティーでじゅわっと甘み広がるミスドの台湾果茶「オレンジピンクグレープフルーツジャスミン」「ミックスベリージャスミン」を飲んでみた

・関連記事

祇園辻利の抹茶を濃縮したもっちもちのポン・デ・リングにパリパリチョコをコーティングした「ポン・デ・宇治抹茶 ショコラアーモンド」などミスドの新作スイーツを食べてみた - GIGAZINE



2カ月で検索数が爆増した「ダルゴナコーヒー」とは?実際に作ってみた - GIGAZINE



ブームが落ち着いてから現れたドミノ・ピザの「いまさらタピオカピザ」を食べてみた - GIGAZINE



ジャスミンの華やかな香りと濃厚なミルクの風味が絶妙ハーモニーなハーゲンダッツ「ロイヤル ジャスミンティー~茶葉・銀毫~」試食レビュー - GIGAZINE



猫カフェと本気のアフタヌーンティーが融合した優雅すぎる空間「Lady Dinah’s Cat Emporium」で猫欲と食欲を満たしてきました - GIGAZINE

2020年05月07日 11時54分00秒 in 試食, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.