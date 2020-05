「スマートフォンのディスプレイを消毒する方法」についてMITの材料工学者が解説

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染経路の1つに 接触感染がある といわれています。特に現代人が常に手で触って操作するスマートフォンは重大な感染源になり得るため、スマートフォンのディスプレイを定期的に掃除することが非常に重要。そんなスマートフォンのディスプレイの消毒について、マサチューセッツ工科大学(MIT)の材料工学および工学教授であるロバート・マクファーレン氏が解説しています。 3Q: Robert Macfarlane on cleaning your smartphone screen | MIT News http://news.mit.edu/2020/robert-macfarlane-cleaning-smartphone-0413 携帯電話など何かの表面に触れるたびに、手についた物質の一定量が触った表面に移動します。また、手で触れた表面の素材も、ある程度手につきます。そのため、スマートフォンのメーカーは化学的に強く他の物質を吸着しない材料でディスプレイをコーティングすることで、表面に残る残留物の量を最小限に抑えているとマクファーレン教授は説明しています。 COVID-19の感染拡大を確実に防ぐためには、病原体の付着そのものを防げるような抗菌コーティングの開発が待たれます。マクファーレン教授によれば、そのようなコーティングの開発は材料工学の分野で特に活発的に研究が行われているとのこと。

2020年05月03日 21時00分00秒 in メモ, モバイル, Posted by log1i_yk

