アーケードゲームのフォントデザインをプロのフォントデザイナーが解説するムービーが公開中

・関連記事

50万円超のものもある「世界で最も高価なフォント・書体」 - GIGAZINE



打ち捨てられたレトロなアーケードゲームの救出に魂を燃やす男たちの物語 - GIGAZINE



無料でアーケードゲームがプレイできるウェブサービス「Internet Arcade」に新たに1100種類以上のゲームが追加される - GIGAZINE



ゼビウスで無数の機体が現れ総攻撃を仕掛けてくる「魔の二千機攻撃」が実機で再現される - GIGAZINE



フォントや文字のデザインをUI上で見やすくするコツをまとめた「Typography for User Interfaces」 - GIGAZINE



知られざる日本のアーケードゲームを支えた組み込みエンジニアたちの技術の歴史、そして今必要なこととは? - GIGAZINE

2020年05月03日 22時00分00秒 in 動画, ゲーム, デザイン, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.