水滴がほとんど摩擦なしで表面を滑り落ちる「超はっ水素材」が開発される

付着した水滴がまるで球のように表面で転がる現象である「 はっ水 」は、自動車のボディや傘などの雨具の防水性能の向上などに応用されています。フィンランド・アールト大学のサカリ・レピッコ氏らの研究チームが、従来のはっ水素材よりも水滴が付着しにくい、ほとんど摩擦なしで水滴が表面から滑り落ちる素材を開発しました。 Droplet slipperiness despite surface heterogeneity at molecular scale | Nature Chemistry https://www.nature.com/articles/s41557-023-01346-3

2023年11月06日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

