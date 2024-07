グニャグニャ曲がって伸びるゼリー電池が開発される

伸縮性のあるゼリー状の電池をケンブリッジ大学の研究チームが開発しました。新開発の電池はデンキウナギから着想を得ており、ウェアラブルデバイスや医療分野で役立つ可能性があるそうです。 Highly stretchable dynamic hydrogels for soft multilayer electronics | Science Advances https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adn5142 Soft, stretchy ‘jelly batteries’ inspired by | EurekAlert! https://www.eurekalert.org/news-releases/1051344 医療インプラントなどの分野では伸縮性のある電池が求められていますが、一般的な素材には「伸縮性を確保すると導電性が低下する」という問題がありました。そこで、研究チームはデンキウナギの発電システムを参考にして「伸縮性と導電性を両立した電池」を開発しました。 研究チームが開発したゼリー電池は水分60%以上のハイドロゲルで構成されており、異なる組成の塩を含むハイドロゲルが層状に積み重なっています。ハイドロゲルの成分は調整可能で、人体の組織の成分を模倣することも可能です。

2024年07月18日

