ディズニーが「強化学習でキャラクター性豊かな二足歩行ができるロボット」の映像を公開

ロボットは2023年10月に行われた「International Conference on Intelligent Robots and Systems」で初めて発表されました。その際、ロボットの開発チームは「アニメーターチームとロボット工学チームが手を取り合って開発を続けており、将来的にはアニメーション内のロボットが作り出す感情を実際のロボットで表現できるようになるでしょう」と述べていました。

watch disney’s new two-legged robot dance, emote and follow people around https://www.designboom.com/technology/disney-research-new-bipedal-robot-wall-e-prototype-3d-printed-10-10-2023/ Disney Researchが開発したロボットの見た目がこんな感じ。

2024年07月18日 13時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1r_ut

