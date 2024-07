2024年07月18日 12時30分 ゲーム

Steamを運営する「Valve」の従業員は2021年時点でわずか336人と少数精鋭で平均年収は2億円に上るとの試算



PCゲーム販売プラットフォーム「Steam」を運営するValveは、強大な市場支配力を理由に数多くの独占禁止法訴訟を提起されてきました。裁判に伴って公開された文書から、Valveの従業員数や給与などが明らかになっています。



Here’s how much Valve pays its staff — and how few people it employs - The Verge

https://www.theverge.com/2024/7/13/24197477/valve-employs-few-hundred-people-payroll-redacted





Valve runs its massive PC gaming ecosystem with only about 350 employees | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2024/07/valve-runs-its-massive-pc-gaming-ecosystem-with-only-about-350-employees/



Steamに関するデータベースサイト「SteamDB」のプログラマーであるパヴェル・ジュンディク氏は2024年7月12日に、Wolfire Gamesによって2021年4月に提起されたValveに対する独占禁止法訴訟に関する文書の秘匿が完璧ではなかったため、さまざまなデータが閲覧可能になっていることを報告しました。



the wolfire v. valve case had a document published with request for redaction so it has a bunch of black boxes, but some data still remained under it like valves gross margins and commission for 2009-2021, and their employee counts and how much they pay them



█████████ — Pavel Djundik (@thexpaw) July 12, 2024



公開されている文書の多くは黒塗りとなっていたほか、表に記載された数字の意味を示す一部の項目名も伏せられていました。しかし海外メディアのThe Vergeは、ある表に付けられた「Employee Headcount and Gross Pay Data, 2003-2021」というタイトルから、Valveの従業員数と支払われた給与総額の推移を推測しました。



閲覧可能だったデータの中には、2003年から2021年までの従業員数と給与データが含まれていました。以下はValveの従業員数とその内訳です。2003年時点でのValveの従業員数は78人でしたが、2021年には336人に増加。Valveには「Admin(管理部門)」「Games(ゲーム開発部門)」「Steam(Steam運営部門)」「Hardware(ハードウェア開発部門)」の4部門が存在し、従業員の多くがゲーム開発部門に属していることが明らかになっています。





一方で海外メディアのArsTechnicaはValveの従業員数に関して「ゲーム業界における他の企業と比べると、Valveの従業員数は驚くほど少ない」と語っています。ArsTechnicaによると、Valveの年間収益は6.5億ドル(約1兆100億円)で、これは業界大手のElectronic Artsの年間収益とほぼ同じとのこと。なお、Elactronic Artsの従業員数は1万3000人をはるかに超えるといわれており、Valveの従業員数がいかに少ないかを浮き彫りにしています。



Microsoft estimated Valve's revenue in 2021 at $6.5bn



Interesting to see another view on the scale of Valve's business pic.twitter.com/ziKdXNxni3 — Piers Harding-Rolls (@PiersHR) September 19, 2023



さらに文書では、Valveが従業員に支払う給与の情報も明らかになっています。以下のグラフはValveの給与総額で、2003年以降順調に増加を続け、2021年には約4億5000万ドル(約701億円)に達しています。





したがって、2021年における従業員の平均年収は132万ドル(約2億500万円)に上るとされています。しかし、給与の大部分は管理部門に属する従業員に配分されており、以下のグラフではオレンジで示された管理部門の従業員の平均年収は2021年時点で450万ドル(約7億円)だった一方、ゲーム開発部門やSteam運営部門、ハードウェア開発部門に属する従業員の平均年収は最大でも約100万ドル(約1億5500万円)にとどまったことが指摘されています。





なお、Valveは今回の報告に関してコメントしていません。