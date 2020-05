2020年5月1日のヘッドラインニュース

アニメ制作会社GONZOが「おうちでGONZO」と題して、公式YouTubeチャンネルでGONZO作品の期間限定無料配信を開始しました。対象となるのは「ブラスレイター」「ドルアーガの塔 〜the Aegis of URUK〜」「ドルアーガの塔 ~the Sword of URUK~」の3作品で、5月14日(木)までの期間限定です。



BLASSREITER #1 [SUB:ENG/ OFFICIAL ANIME] - YouTube





ドルアーガの塔 / The Tower of Druaga -the Aegis of URUK- #01 [SUB:ENG / OFFICIAL ANIME] - YouTube





【期間限定】 ドルアーガの塔 / The Tower of Druaga -the Sword of URUK- #01(#13) [SUB:ENG / OFFICIAL ANIME] - YouTube





また、同時にビデオ通話アプリの背景として使える素材の提供や、今後GONZO CHANNELで公開される予定の「カレイドスター」のエンドカードに採用されるかもしれないぬりえ企画も行われています。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



「無知の知」が科学研究で証明される - GIGAZINE



980万回以上再生されたダース・ベイダーの戦いと苦悩を描く自主制作映画「VADER EPISODE 1: SHARDS OF THE PAST」 - GIGAZINE



ノートルダム大聖堂の屋根で飼育されていた18万匹のミツバチが大火災を生き延びていた - GIGAZINE



「サッカーファンは幸せになれない」という研究結果が発表される - GIGAZINE



レコードのジャケットに登場する場所が数十年後にどう変化したのかがわかる写真が公開中 - GIGAZINE



不倫に堕ちた社長と愛人がツボを押さえたウェブサイト構築をアピールするエロスなCM映像が話題 - GIGAZINE



画像を塗りつぶした部分に一瞬で自然な画像を補完する技術を早稲田大学の研究者が開発 - GIGAZINE



ピンク色のSLが期間限定で走行するところを若桜鉄道若桜駅へ見に行ってきた - GIGAZINE



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)





新型コロナ「経済封鎖せずに抑え込める」 科学者が提唱 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



新抗体価測定システムが高い精度で陽性を判定! 〜疫学調査により、大阪では1%程度が抗体を保持〜 — 大阪市立大学



イカには遺伝暗号を自ら編集する“特殊能力”があり、人間の遺伝子治療を進化させる可能性がある:研究結果|WIRED.jp



◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

“実際のコロナ感染者数は相当多いか”抗体検査で大阪市立大学 | NHKニュース





東京 新たに165人の感染確認 都内計4317人に 新型コロナ | NHKニュース



新型コロナ 軽症者の受け入れ施設が今月完成へ 日本財団が公開 | NHKニュース



コロナ関連倒産100件超す 資金枯渇、連休明け増加か [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル





コンビニ駐車場で17歳の男性をひこうとした男を逮捕 愛知・春日井市 | CBCテレビ動画ニュースサイト【CBC NEWS(CBCニュース)】



中国できょうから5連休 延べ1億人以上が旅行などで移動へ | NHKニュース



緊急宣言延長4日にも決定へ 全国対象 1か月程度延長で調整か | NHKニュース



新型コロナ:マイナス21%成長予測 4〜6月民間平均、戦後最悪に :日本経済新聞



三菱UFJ銀行、本日からコンビニATM手数料を平日“2倍に値上げ” - BCN+R



ホットケーキミックスの高値転売 農相「極めてけしからん」 | NHKニュース



駅や鉄道利用客落ち込み駅弁業界に深刻な影響 新型コロナ | NHKニュース



「緩和すれば努力が水の泡」 専門家会議、提言を公表へ [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



妊婦向け布マスク、返品4万件超 厚労省、5月中旬に配布再開 | 共同通信



9月入学、具体化作業入り 来秋想定、6月にも方向性―政府:時事ドットコム





東京都医師会 12か所にPCR検査センター設置 さらに増設へ | NHKニュース



救急「たらい回し」が倍増 コロナ感染疑いで拒否か | 共同通信



「コロナよりパチンコできないストレス強い」 大阪府外へ「転戦」する客も - 毎日新聞



米、新型コロナ「人工でない」 中国の研究所説は調査継続 | 共同通信



新型コロナ:ボーイング、次世代機の開発断念 止血へ人員1割削減 (写真=ロイター) :日本経済新聞



「封筒が手に入らない」 10万円給付に思わぬ落とし穴 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



小沢氏 「こ、これに、これに、これに」答弁の首相に「何も考えていない可能性がある」/芸能/デイリースポーツ online





“札幌で感染拡大深刻” 都市封鎖に相当する往来自粛を求める | NHKニュース



感染者らに関わる会見で、個人名漏らすミス 香川県知事 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル







「東大は大澤氏にツイート一つ削除させられない」 差別研究者が見る東大の対応とヘイトスピーチ | 東大新聞オンライン



注意しても「今日だけ」 海にレジャー客続々、住民困惑 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



陰性の38人を誤って陽性と判定 横浜市の民間検査会社 新型コロナ - 毎日新聞



◆ライフスタイル(人生・生活・健康)





クレジットカードで分析「自粛率」に世代差 新型コロナ | NHKニュース





◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

その後の新型コロナウイルスのフレッツトラフィックへの影響 | IIJ Engineers Blog





まさかのキンドル禁止令?|神谷 玲衣|note



取引先「PDFってなに?」→「パワーワードがすぎる」けど実際の苦労話もたくさん…ただ、具体的にどんなファイルか説明するのも難しい - Togetter



持続化給付金の申請受け付け開始 最早8日に支給 新型コロナ | NHKニュース





iOSウィジェットにCO2濃度を表示する 【Raspberry Pi × CO2-mini × co2meter】 - Qiita



出版状況クロニクル144(2020年4月1日〜4月30日) - 出版・読書メモランダム



緊急速報メール 外出自粛の呼びかけ可能に 新型コロナ | NHKニュース



「無印良品」、Amazonでの販売スタートのお知らせ | ニュースリリース | 株式会社良品計画



◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

アニメ「クラユカバ」パイロットフィルム / KURAYUKABA Pilotfilm





TVアニメ『ドロヘドロ』BD BOX 下巻収録 OVA「魔のおまけ」PV









FGOに歴史書からの剽窃が発覚?「文章がほぼ一致してる」「Fateに今更言うの?」 - Togetter





My key animation for Hitori no Shita: The Outcast pic.twitter.com/4Ydr0b9Jtj