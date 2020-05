国連の「社会的距離を保つためのアプリ」が基本的な機能すら満足に動作しないと大バッシング

ほかの電子機器が近くにある場合、「PLEASE KEEP YOUR DISTANCE」と警告が表示されます。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を抑えるために、他者との距離をとって社会的距離を保つ戦略が重要視されています。2020年4月29日、国連の研究機関である UN Technology Innovation Labs(UNTIL) が、社会的距離を保つためのアプリ「 1point5 」を発表しました。ところが、このアプリは最も基本的な機能すら満足に動作しないと、テクノロジー系メディアのMotherboardが指摘。多くのユーザーからも非難の声が上がっています。 UNTIL released free social distancing app 1point5 | United Nations Technology Innovation Labs https://until.un.org/news/until-released-free-social-distancing-app-1point5 The United Nations Coronavirus App Doesn’t Work - VICE https://www.vice.com/en_us/article/g5xz37/united-nations-coronavirus-app-1point5-doesnt-work

・関連記事

AppleとGoogleが技術提供した新型コロナウイルス感染追跡アプリ「COVIDSafe」が公開、どのようなシステムなのか? - GIGAZINE



AppleとGoogleが「新型コロナウイルス追跡システム」をiOSとAndroidに組み込む - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策に有効な「社会的距離をとるための具体的な方法」を専門家がわかりやすく解説するムービー - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策の「社会距離拡大戦略」が他の感染症も抑えていることが確認される - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で社会的距離を保つことによる「5つの悪影響」とは? - GIGAZINE



新型コロナウイルスの影響で「出会い系アプリ」の使い方が変わりつつあるとの指摘 - GIGAZINE



「手洗い」と「社会的距離」をずっと継続させていくことは可能なのか? - GIGAZINE



2020年05月01日 17時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.