パンデミックの影響で「ドライブスルーのストリップショー」が誕生、社会的距離は徹底的に維持

2019年末から猛威をふるう新型コロナウイルス感染症の感染拡大をふせぐため、日本を含め世界各国で「Stay Home」を合い言葉に、社会的距離の維持と外出自粛が実施されています。しかし、人々が家から出なくなることで多くの産業が経済的打撃を受けています。そんな中、アメリカ・オレゴン州のストリップクラブがドライブスルーで楽しめるストリップショーを実施しています。 Oregon strip club creates drive-thru experience during coronavirus lockdown: 'People are super stoked' | Fox News https://www.foxnews.com/lifestyle/orgeon-strip-club-drive-thru-coronavirus オレゴン州ポートランド市にあるストリップクラブ「ラッキーデビルラウンジ」は、COVID-19パンデミックを受けての外出自粛で従業員も休業している状態。そんな中、オーナーのション・ブールデン氏は、クラブの駐車場を利用してドライブスルーのストリップショーを開くアイデアを思いついたとのこと。

2020年05月01日 19時00分00秒 in メモ, 動画, Posted by log1i_yk

