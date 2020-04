2020年04月30日 15時00分 動画

Zoom会議中に「飼いネコを放り投げた」市当局の委員が辞任に追い込まれる



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴って、ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなどを使ったオンライン会議が一般的なものになっています。そんな中、Zoomで開かれた会議に参加していたカリフォルニア州・ヴァレーホ市の都市計画委員が、「飼いネコを放り投げた」ことが問題視されて辞任に追い込まれる事態となりました。



California commissioner resigns after he threw a cat during Zoom meeting

https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1194216



California city official who threw cat and drank during video meeting resigns - CNNPolitics

https://edition.cnn.com/2020/04/28/politics/california-official-resigns-after-throwing-cat-trnd/index.html





2020年4月20日、ヴァレーホ市の都市計画委員会は地元のコストコ建設計画や社会的距離を保つ戦略などについて議論するため、Zoomでの会議を開催しました。この会議に参加した都市計画委員のChris Platzer氏が、一般に公開されている会議中に飼いネコを投げたとのこと。



実際にPlatzer氏が飼いネコを投げるシーンは、以下のムービーで見ることができます。



Vallejo Official Tosses Cat During Zoom Meeting Then Resigns - YouTube





画面に映っているのがPlatzer氏。背景には本棚が映っており、COVID-19のパンデミックにより自宅からZoom会議に参加しているようです。





会議の中で司会者がPlatzer氏にコメントがあるかどうか尋ねたところ、画面の外からネコの鳴き声が聞こえたとのこと。これに気づいたPlatzer氏は、「私のネコを紹介したいと思います」と言ってネコを両手で抱え、ウェブカメラに映してほかの委員にネコを紹介しました。





その後、なんとPlatzer氏はネコを放り投げてしまいました。画面の向こう側から「ニャッ」というネコの鳴き声と地面に落ちる音が聞こえます。





いきなり画面左下のPlatzer氏がネコを放り投げたため……





ほかの委員たちも苦笑しています。





また、Platzer氏がお酒のビンらしきものを持っている様子も映されており、会議中にお酒を飲んでいた疑惑もあるとのこと。





一般市民にもオンラインで公開されていたZoom会議でPlatzer氏が見せた行動は大きく問題視されたとのことで、ヴァレーホ市の広報担当者であるChristina Lee氏は、「ヴァレーホ市はヴァレーホ都市計画委員のPlatzer氏が4月20日の会議中にとった行動を容認しません」とコメント。ヴァレーホ市のBob Sampayan市長も市議会に対し、Platzer氏を即時解任するように要請したそうです。



そして4月28日に市議会でPlatzer氏の即時解任が議題となり、これを受けたPlatzer氏は辞表を提出したとのこと。市当局はPlatzer氏の行動について、「ヴァレーホ市の中心的価値をモデル化しない行動を示しているのが見られました」と述べており、Platzer氏も「私はZoom会議で都市計画委員としてふさわしい行動をしませんでした」と認め、自身が及ぼした迷惑について謝罪しました。