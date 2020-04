謎だらけの新型コロナウイルスの特徴について他のコロナウイルスから学べることとは？

・関連記事

なぜ新型コロナウイルス感染症は一部の人だけで重症化するのか? - GIGAZINE



マスクは新型コロナウイルス感染症の予防に実際どれほど役立つのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルスはどのように終息に向かっていくのか? - GIGAZINE



中国が新型コロナウイルスの研究機関に大規模なハッキングを仕掛けていることが判明 - GIGAZINE



呼吸困難・熱なし・胸の痛みというCOVID-19症状を持つ人が「何を経験し、恐怖をどのように遠ざけたのか」をつづる - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症で重症化する患者は「血液」に大きな問題が発生している可能性 - GIGAZINE

2020年04月30日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.