祇園辻利の抹茶を濃縮したもっちもちのポン・デ・リングにパリパリチョコをコーティングした「ポン・デ・宇治抹茶 ショコラアーモンド」などミスドの新作スイーツを食べてみた

・関連記事

甘酸っぱい3種のベリーと濃厚なマスカルポーネチーズが口の中でとろけていく「PARM ベリーのティラミス」試食レビュー - GIGAZINE



パイナップルの果肉入りで甘みと酸味が際立つ「シロノワール ジューシーパイン」はソースもクリームもパイナップル尽くしな一品 - GIGAZINE



甘酸っぱいイチゴとふんわりクリーム&サクサクのパイ生地が積み重なるローソン「CUPKE(カプケ) 香ばしいパイのミルフィーユ」など新作3種試食レビュー - GIGAZINE



スタバの「バリスタの頂点」が考案した「アイスムース カラメル ラテ」「ダブルショット カラメル ラテ」はどんな一杯なのか飲んでみた - GIGAZINE



芳醇なバナナとコク深いチョコレートの味わいが両立したビアードパパ「チョコバナナシュー」を食べてみた - GIGAZINE



香り高い紅茶アイスやプニプニのタピオカ入り黒糖ソースなど4層を重ねた「明治 エッセル スーパーカップSweet’s タピオカ紅茶ラテ」を食べてみた - GIGAZINE

2020年04月10日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.