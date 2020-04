AMDのZen 2採用APU「Ryzen 4000」シリーズのベンチマークが公開、モバイルでもIntelの脅威となるか？

by AMD 世界最大級の技術見本市CES 2020で AMDが発表 した、モバイル端末向けAPU「 Ryzen 4000 」シリーズの性能を、IT系ニュースサイト「 PCWorld 」の編集者である Gordon Mah Ung 氏が公開しています。 Ryzen 4000 Review: AMD's 7nm Ryzen 9 offers game-changing performance for laptops | PCWorld https://www.pcworld.com/article/3534769/ryzen-4000-review-amds-7nm-ryzen-9-offers-game-changing-performance-for-laptops.html Ryzen 4000シリーズは7nmプロセスのZen 2アーキテクチャを採用しており、Ryzen 4000シリーズのハイエンドモデル「 Ryzen 9 4900HS 」は、ベースクロックが3GHz、ブースト時のクロックが4.3GHzの8コア・16スレッドCPUを搭載し、GPUとしてRadeon Vegaコアを8コア搭載したAPUです。テストに使用するのはASUSのゲーミング用ノートPC「 ROG Zephyrus G14 」で、dGPUにNVIDIA「 GeForce RTX 2060 Max-Q 」を搭載したモデル。ノートPCはデスクトップPCのようにCPU以外の条件を完全にそろえることが難しいため、比較するノートPCのサイズと重量をスコアとともに考慮する必要があるとのこと。 まずは「 Cinebench R15」でマルチスレッド性能をテストすると、モバイル向けCPUの中ではRyzen 9 4900HSが最もスコアが高い結果に。ノートPCに搭載されているため、性能をすべて発揮できないことは考慮に入れる必要がありますが、デスクトップ向けCPUである「Core i9 9900K」にもスコアで肉薄しており、AMDの前世代デスクトップCPU「Ryzen 7 2700」を大きく引き離しています。

2020年04月04日 23時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1n_yi

