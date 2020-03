2020年03月24日 23時00分 メモ

飲食店で流れるテレビCMをメニュー紹介に置き換えて効果的なマーケティングを実現する「Taiv」が登場、投資ファンドは約5億円を資金援助



レストランやバーといった飲食店にとって、自分の店舗で取りそろえているメニューをいかに効率よく客に宣伝するかは重要な問題です。この問題に対して、飲食店に設置されたテレビで流れるコマーシャルを自らの店舗のメニュー紹介に置き換えるという解決策を提案するサービス「Taiv」がアメリカで登場しました。Taivはすでにベンチャーキャピタルから50万ドル(約5億円)の資金援助を受けており、期待のサービスとして注目されています。



Taivの創設者であるNoah Palansky氏は、バーでビールをたしなんでいる時、通りの向こう側の店では同じビールがより安く飲めるということをテレビのコマーシャルで知ったとのこと。立ち寄ったバーには他にも魅力的なメニューがあったにも関わらず、どこかぼったくられたような気分で店を後にすることになり、その経験がTaivを立ち上げるきっかけになったとPalansky氏は語っています。



Taivは専用のハードウェアを設置することで、テレビ放送がコマーシャルに切り替わったことを自動で検知し、映像を設置した店舗のコマーシャルに置き換えることができるサービスです。YouTubeに公開されているTaivのデモムービーを見ると、Taivが動作する様子がよくわかります。



通常のテレビ放送が行われている間は内容に変化はありませんが……





コマーシャルが始まると、店舗が事前に用意した映像に切り替わります。コマーシャルの自動検知は、映像のカラーバランスが切り替わるタイミングなど、さまざまな要素を組み合わせたアルゴリズムによって実現しているとのこと。





表示するスライドの切り替えも簡単に行うことができます。





すでに実際の店舗にTaivが導入された実績もあり、導入店舗へのインタビュームービーが公開されています。



Kristina's Taiv Story - YouTube





インタビューに答えたのは、Taivを導入したギリシャ料理店「Kristina」の経営者。





店舗のメニューを宣伝するためTaivを導入すると、売上が14%も増加したそうです。





これまでまったく注文がなかったギリシャのビールも、Taivの導入後は注文が入るようになったとのこと。





この店舗の他にも、ひと月の売上が数千ドル(数十万円)も増えた導入例もあるそうです。Taivはハードウェアの設置費用は無料であり、テレビ信号の解析量に応じて使用料が加算されていく料金体系で、通常はひと月あたり数百ドル(数万円)で利用できるとPalansky氏は語っています。



また、Taivは店舗側だけでなはく、客側にとってもメリットがあります。煩わしいテレビコマーシャルを刺激の少ない店舗メニューの紹介などに置き換えることで、顧客体験を向上させることができるとPalansky氏は考えており、店舗によってはコマーシャルとはまったく異なる楽しい映像を流していることもあるそうです。





Taivは飲食店だけではなく、カーディーラーやホテル、スポーツジムなどからも引き合いがあるとのこと。Palansky氏は「現時点では、Taivは主に大企業の支持を得ているが、真のターゲットである中小企業にTaivの価値を説明しきれていない」と考えており、「中小企業に対するアプローチについてアイデアがほしい」と語っています。