「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の秘密に迫る「FAN GATHERING『閃光のハサウェイ』Heirs to GUNDAM」レポート

機動戦士ガンダム40周年記念であり、宇宙世紀の新たな100年を紡ぐ「UC NexT 0100」プロジェクトの第2弾作品「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の秘密に迫るイベント「 FAN GATHERING『閃光のハサウェイ』Heirs to GUNDAM 」が3月24日(火)、Zepp Diver Cityで開催されました。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止、および観客の安全確保の観点から、無観客での実施でしたが、インターネット配信が行われました。 【情報解禁】ファンイベント-『閃光のハサウェイ』Heirs to GUNDAM- - YouTube

2020年03月24日 23時40分00秒 in 取材, 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

