2020年03月24日 12時00分 メモ

「偽の新型コロナウイルスワクチン」を販売していたウェブサイトを司法省が閉鎖



世界各国で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対処するため、さまざまな企業や機関がワクチンの開発を急いでいます。そんな中、詐欺師がインターネット上で「偽の新型コロナウイルスワクチンを販売するウェブサイト」を開設したとのことで、アメリカ合衆国司法省がウェブサイトを閉鎖する措置をとりました。



Justice Department Files Its First Enforcement Action Against COVID-19 Fraud | OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-files-its-first-enforcement-action-against-covid-19-fraud



Justice Dept. files its first coronavirus takedown: a bogus vaccine website | TechCrunch

https://techcrunch.com/2020/03/22/justice-department-coronavirus/



Website selling fake coronavirus vaccine shut down by Justice Department

https://mashable.com/article/coronavirus-vaccine-website-scam-doj/





新型コロナウイルス感染症のワクチン開発は急スピードで行われており、2020年3月16日にはアメリカ国立衛生研究所(NIH)が世界初のヒト臨床試験をスタートさせています。しかし、実際にワクチンが実用化されるまでには1年以上かかるとされており、記事作成時点で新型コロナウイルス感染症のワクチンが配布・販売されているという実態はありません。



新型コロナウイルスワクチンの世界初のヒト臨床試験がスタート - GIGAZINE





ところが、インターネット上には早くも「世界保健機関(WHO)が4.95ドル(約550円)の送料と引き換えにワクチンキットを配布している」と主張し、クレジットカード情報の入力と送料の支払いを要求するウェブサイトが登場していたとのこと。司法省が「coronavirusmedicalkit.com」と呼ぶこのウェブサイトは、「2つのペレットに含まれる内容物を調合し、水を加えることでワクチンになる」というワクチンの作成方法も指示していたそうです。



以下の画像が、「coronavirusmedicalkit.com」のスクリーンショットです。TVのニュース映像にみせかけたムービーや、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により、WHOがワクチンキットを配布しています。4.95ドルの送料を支払うだけで入手可能です」という文言、それらしいキットの画像などが並べられています。





もちろん「coronavirusmedicalkit.com」が主張する内容は全て虚偽であり、ウェブサイトは詐欺師が送料やクレジットカード情報を盗み取るために作成されたもの。司法省の捜査によると「coronavirusmedicalkit.com」のドメインは2020年3月4日に取得されたものだそうで、Robert Pitman連邦地方裁判所判事はドメインのレジストラであるNamecheapに対し、ウェブサイトへのアクセスをブロックするように命じました。記事作成時点では「coronavirusmedicalkit.com」のウェブサイトは一時停止されており、司法省はウェブサイトの運営者についても調査を進めているとのこと。



司法省民事部の司法次官補であるJody Hunt氏は、「司法省は国家の緊急事態に乗じて個人の利益を追求する犯罪的搾取を容認しません。私たちは消費者をだまし、個人情報を盗み取り、マルウェアを配布するこれらの最も卑劣な詐欺師をシャットダウンするために、政府が自由に使える全てのリソースを使用します」とコメント。



また、連邦捜査局(FBI)の特別捜査官であるChristopher Combs氏は、「アメリカ人は新型コロナウイルス感染症による前例のない課題に直面し、家族を安全で健康に保つための解決策を見つけようと必死になっています。偽のワクチンや治療法を売りつけることで恐怖や不安から利益を引き出そうとする詐欺師は、私たちのコミュニティから限られたリソースを盗み取るだけでなく、誤情報を広めて混乱を引き起こすことでさらに大きな危険をもたらします」と述べ、詐欺からコミュニティを保護することが最優先事項の1つだと主張しました。