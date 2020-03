Amazonが新型コロナウイルス感染症の検査キットを配布

Amazon will deliver at-home COVID-19 test kits in Seattle trial | Engadget https://www.engadget.com/2020/03/23/amazon-care-to-deliver-covid-19-test-kits-seattle/ アメリカでは新型コロナウイルス感染症に関するテストの多くが制限されているそうですが、SCANは新型コロナウイルス感染症がどのような人口統計グループで広がっているのかを調べることに強い関心を抱いています。そこで、SCANはAmazonが従業員向けに提供しているヘルスケアサービスの「 Amazon Care 」に着目。同サービスの配達網を駆使し、キング郡で新型コロナウイルス感染症の検査キットの配布およびキットの回収を始めました。 Amazon Careの広報担当者によると、SCANの新型コロナウイルス感染症検査キットを提供するのはあくまで「Amazon Careのみ」で、Amazonの広範な配達ネットワークで検査キットが配布されるわけではないとのこと。提供される検査キットはドライブスルー検査施設で使用されている綿棒を使ったものと同じもので、自宅で使用されたキットはAmazon Careの配送員が回収し、研究所へ送り届けられます。

2020年03月24日 11時36分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

