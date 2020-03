2020年03月04日 07時00分 サイエンス

サルモネラ菌は「豚からヒト」ではなく「ヒトから豚」に感染した可能性



豚の肉や内臓はサルモネラ菌などの食中毒菌に(PDFファイル)汚染されているので、よく火を通して食べなければ食中毒になってしまいます。現代では豚から人間に感染するのが一般的となっているサルモネラ菌ですが、太古の昔にヒトから豚にもたらされた可能性が、考古学的な研究から明らかになりました。



Emergence of human-adapted Salmonella enterica is linked to the Neolithization process | Nature Ecology & Evolution

https://www.nature.com/articles/s41559-020-1106-9



Oldest reconstructed bacterial genomes link farming, herding with emergence of new disease

https://phys.org/news/2020-02-oldest-reconstructed-bacterial-genomes-link.html





Farming gave us salmonella, ancient DNA suggests | Science | AAAS

https://www.sciencemag.org/news/2020/02/farming-gave-us-salmonella-ancient-dna-suggests



新石器時代の遺骨から、サルモネラ菌の起源について調査したのは、ドイツのマックス・プランク人類史学研究所に勤める考古学者フェリックス・M・キー氏らの研究グループです。キー氏は、化石などの考古学的な遺物から古代の細菌のDNAを抽出可能なHOPS(Heuristic Operations for Pathogen Screening)という手法を用いて、ヨーロッパ・ロシア・トルコで発掘された6500年以上前の人類2739人分の歯から、サルモネラ菌の一種であるチフス菌8種のゲノムを抽出。これまでで最古の細菌ゲノムを入手することに成功しました。



新石器時代の人類の歯からサルモネラ菌のDNAが発見されたということは、その歯の持ち主が当時サルモネラ菌の全身性感染症に苦しんでいたことを意味しています。論文の共著者であるAlexander Herbig氏はこの発見について、「時間・地理・文化にまたがる幅広い分析により、分子遺伝子学を用いて病原体の進化と人類の生活の発展とを結び付ける初めての試みが実現しました」と述べました。



また、研究グループが8種のサルモネラ菌のゲノムを、約2500種類あるサルモネラ菌のグループに分類したところ、8種中2種類が馬や羊の流産の引き金となるグループの菌だということが判明。そして、残りの6種類は全て、人間に感染すると非常に重篤な感染症を引き起こすパラチフスC菌(Paratyphi C)の祖先でした。



このタイプのサルモネラ菌は、2018年に発表された研究により、約4000年前の遺骨からも発見されたことが明らかになっています。4000年前という時期は、ちょうど豚が家畜化され始めた時期と一致しているため、発見当初は「サルモネラ菌は豚からヒトにもたらされた可能性が高い」と見られていました。



しかし、以前の研究より古い時代の骨からラチフスC菌の祖先が見つかったことで、以前の説とは逆に「ヒトから豚」に感染した可能性が出てきたとのこと。一方、研究グループは論文の中で「豚が先かヒトが先かではなく、ヒトと動物が密接に接触する環境の中で、ヒトと豚両方のサルモネラ菌が個別に進化した可能性がある」との説を支持しています。





また、ゲノムの解析により、現代のパラチフスC菌が人のみに感染するのとは異なり、古代のパラチフスC菌の祖先には「ヒトに感染して重症の感染症を引き起こす遺伝子」が欠けていたことも判明。このことから研究グループは「太古の人類が感染していたサルモネラ菌は、ヒトと動物の両方に感染する代わりに症状は軽かった」と推測しています。



アリゾナ州立大学テンピ校の人類遺伝学者アン・ストーン氏は「今回の発見により、病原体がどのようにして宿主を変えるかが分かるようになるかもしれません。これは、最近新型コロナウイルスが大流行していることを踏まえると、とてもタイムリーな教訓となり得ます」と話しました。