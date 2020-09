「コロンブスが梅毒をヨーロッパに持ち込んだ」という定説は誤りだった可能性

性感染症で知られる 梅毒 は15世紀にヨーロッパで急に感染拡大したといわれており、梅毒の原因となる 梅毒トレポネーマ をヨーロッパに持ち込んだのは、アメリカ大陸を発見したスペインの探検家である コロンブス だというのが定説となっています。しかし、当時の感染者の遺体から検出されたDNAから、この定説が誤りだった可能性が高いことが判明しました。 Ancient Bacterial Genomes Reveal a High Diversity of Treponema pallidum Strains in Early Modern Europe: Current Biology https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982220310836 Medieval DNA suggests Columbus didn’t trigger syphilis epidemic in Europe | Science | AAAS https://www.sciencemag.org/news/2020/08/medieval-dna-suggests-columbus-didn-t-trigger-syphilis-epidemic-europe 梅毒がヨーロッパで記録上初めて大流行したのは1495年で、イタリア・ナポリを包囲するフランス軍の間で発生した梅毒は、瞬く間にヨーロッパ中に拡散し、一説によれば500万人もの死者を出したといわれています。この梅毒の大流行より3年前に、コロンブスがアメリカからスペインに帰還しています。

・関連記事

宇宙開発成功のカギは大航海時代のポルトガルにある - GIGAZINE



アメリカ人さえもあまり知らない「奇妙なアメリカの地理雑学」とは? - GIGAZINE



コロンブスの航海がそれまでの世界観を覆した本当の理由とは? - GIGAZINE



90%以上の効果を持つHIV予防薬「ツルバダ」による暴露前予防投薬の問題とは? - GIGAZINE

2020年09月20日 18時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.