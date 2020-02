NASAが「アルテミス世代」の宇宙飛行士を募集

このほか、候補者は少なくとも2年にわたり専門的な経験を積んでいるか、最低1000時間のジェット機操縦経験が必要。さらに、NASAの長期宇宙滞在検査に合格する必要があります。 USAJOBS - The Federal Government's official employment site https://www.usajobs.gov/

NASAが2020年3月2日(月)から3月31日(火)まで、次世代の宇宙飛行士の応募を受け付けることを発表しました。NASAには現役の宇宙飛行士が48人いますが、さらなる宇宙探査推進のため、複数の目的地を目指せるように乗組員の数を増やすことが目的です。 Explorers Wanted: NASA to Hire More Artemis Generation Astronauts | NASA https://www.nasa.gov/press-release/explorers-wanted-nasa-to-hire-more-artemis-generation-astronauts

2020年02月17日 13時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

