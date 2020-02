2020年02月17日 12時30分 ソフトウェア

韓国政府が330万台もの政府所有PCをWindowsからLinuxへ移行する計画を発表



2020年1月14日に延長サポートが終了したWindows 7は非常に多くの企業や官公庁で使われ続けており、アメリカやイギリスの企業を対象とした調査では、全体の53%に上る企業が2020年1月の時点でもWindows 7を使っていることが判明しています。そんな中、韓国政府は「2020年末までに中央や地方の公的機関で使用される330万台のPCをWindowsからLinuxへと移行する」と発表しました。



Windows 7の延長サポートが2020年1月14日に終了し、セキュリティ更新プログラムの提供などがこれ以上行われないこととなりました。サポート終了に対する救済措置として、MicrosoftはWindows 7のサポートを3年間延長する「拡張セキュリティ更新プログラム (ESU)」の提供も行っていますが、この延長プログラムは有償であり、対応エディションの制限もあります。



セキュリティ保護の必要性から、多くの機関においてWindows 7からWindows 10への移行や有償サポートの導入が行われていますが、韓国政府は2019年5月に「政府機関のPCで使用するOSをWindowsからLinuxへ切り替える」ことを決断しました。



そしてWindows 7のサポートが終了してから1カ月後の2020年2月、韓国政府は「2020年末までに中央や地方の公的機関で使用されている330万台のPCを、Linuxへと移行する」と発表しました。韓国政府がLinuxへの切り替えを行う背景には、MicrosoftとWindowsへの依存度を削減するという目的のほかに、ソフトウェアライセンス料のコストを削減する目論見もあるとのこと。韓国行政安全部のデジタルサービス局チーフのチェ・チャンヒョク氏は、オープンソースのOSを使用することでコストの削減が期待でき、将来的には単一のOSに依存しない状態が好ましいと述べています。



ほとんどのLinuxディストリビューションは無料で利用可能ですが、韓国政府の当局者によると、330万台のPCをLinuxへ移行するには約7800億ウォン(約725億円)ほどのコストがかかる見込みです。韓国政府のWEBサイトやネットワークデバイス、ソフトウェアの多くはWindowsベースのOSとの互換性を持って設計されているため、韓国政府はまず最初にパイロットテストを行って、Linuxへの移行に問題がないかどうかを確かめる予定です。





韓国政府の当局者は、WindowsからどのLinuxディストリビューションに切り替える予定なのか、または北朝鮮が使用するRed Star OSのように独自のディストリビューションを開発する予定なのかは明らかにしていません。



記事作成時点でも、韓国国防部や大韓民国警察庁はUbuntu Linux 18.04 LTSをベースにしたHarmonica OS 3.0を導入しており、韓国の郵便局ではUNIX/LinuxベースのTmaxOSを使用しているなど、一部の政府機関では既にLinuxへの移行が進んでいます。その一方で、依然としてWindowsは韓国政府内の機関において主要な役割を果たしているとのことです。



