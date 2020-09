宇宙で働く宇宙飛行士が選挙に参加する方法をNASAが公開

アメリカでは2020年11月3日(火)に アメリカ大統領選挙 が実施されます。アメリカの今後を決める重要な選挙となるわけですが、 国際宇宙ステーション (ISS)で働く宇宙飛行士も宇宙から選挙に参加できるようになっているとして、NASAが「宇宙飛行士が宇宙から投票する方法」を明かしています。 Astronauts to Vote in Space | NASA https://www.nasa.gov/feature/astronauts-to-vote-in-space

・関連記事

「投票しないで」と若者に呼びかける高齢者たちのムービーが登場、その意図とは - GIGAZINE



世界で初めてインターネットでの投票を国政選挙に導入した国で選挙結果はどう変わったのか? - GIGAZINE



高校生が開発して公開後即1万PVを達成したリアルタイム投票サイト「AICEVOTE」とは? - GIGAZINE



「投票率243%」というあり得ない数値をたたき出した選挙区域が発生してしまう - GIGAZINE



スイスでは法律や制度を決めるために「国民投票」が積極的に行われている - GIGAZINE



2020年09月30日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.