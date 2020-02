レトロな見た目ながら自動シャッター＆フラッシュを搭載した折りたたみ式インスタントカメラ「Jollylook Auto」

Jollylook AutoはクラウドファンディングサイトのKickstarterで出資を募っていて、目標額が2万ドル(約219万円)のところ、記事作成時点で既に20万ドル(約2190万円)を集めています。 また、出資額に応じて以下の報酬を得られます。なお、ストレッチゴール達成によってJollylook Auto専用のストラップとバッグが付属し、各プランで1台当たり10ドル(約1090円)を追加することでJollylook Mini AutoをJollylook Square Autoにグレードアップすることが可能となっています。 89ドル(約9770円): Jollylook Mini Autoが1台。1500個限定で、別途10ドル(約1090円)の送料が必要。 99ドル(約1万900円): Jollylook Mini Autoが1台。1000個限定で、別途10ドル(約1090円)の送料が必要。 109ドル(約1万2000円): Jollylook Mini Autoが1台。別途10ドル(約1090円)の送料が必要。 169ドル(約1万8600円): Jollylook Mini Autoが2台。別途17ドル(約1870円)の送料が必要。 249ドル(約2万7300円): Jollylook Mini Autoが3台。別途23ドル(約2500円)の送料が必要。 319ドル(約3万5000円): Jollylook Mini Autoが4台。別途27ドル(約3000円)の送料が必要。 389ドル(約4万2700円): Jollylook Mini Autoが5台。別途30ドル(約3270円)の送料が必要。 749ドル(約8万2300円): Jollylook Mini Autoが10台。別途50ドル(約5450円)の送料が必要。 1099ドル(約12万700円): Jollylook Mini Autoが15台。別途75ドル(約8240円)の送料が必要。 1449ドル(約15万9200円): Jollylook Mini Autoが20台。別途100ドル(約1万900円)の送料が必要。 3449ドル(約38万4400円): Jollylook Mini Autoが50台。別途250ドル(約2万7500円)の送料が必要。 日本への発送も可能となっており、全てのプランで2020年11月に発送予定となっています。出資は以下のページから可能で、日本時間で2020年2月18日(火)21時まで受け付けています。 Jollylook Auto - The Modern Vintage Instant Film Camera! by Jollylook — Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/jollylook/jollylook-auto-the-modern-vintage-instant-film-camera

・関連記事

「Kickstarter」へ出資してゲットする方法&出資しまくった経験からわかった注意点まとめ - GIGAZINE



Kickstarterからスタートして年間1億円以上稼ぐようになったCMS「Ghost」が激動の5年間を振り返る - GIGAZINE



プラチナゲームズが「The Wonderful 101」のリマスター版公開に向けKickStarterでクラウドファンディング開始、既に1億4000万円近くが集まる - GIGAZINE



イラストレーター・漫画家・ミュージシャンなどクリエイターがファンから直接「寄付」してもらえるパトロンモデルのプラットフォーム「Patreon」の物語 - GIGAZINE



世界初の巨大ロボットによるバトルトーナメント開催に向けMegaBotsがKickstarterで資金調達、未達で開発停止の背水の陣 - GIGAZINE



クラウドファンディングサイトのKickstarterを使って460万円を1600万円にした話 - GIGAZINE



ニコンの名門レンズブランド「ニッコール」はどのように作られているのか? - GIGAZINE



2020年02月15日 16時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.