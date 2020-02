2020年02月15日 15時00分 メモ

若者がTVや新聞のニュースを信頼しないのは「若者の意見や経験がニュースでほとんど扱われないから」という指摘



近年では「若者がTVや新聞のニュースに関心を持たなくなった」といった指摘がされており、情報収集の手段が従来のメディアからSNSなどに移り変わっているといわれています。そんな若者のニュースに対する姿勢について、西シドニー大学やクイーンズランド大学の研究チームは「若者がニュースを信頼しなくなったのは、若者自身の意見や経験についてニュースが扱わないことが関係している」と指摘しました。



研究チームは2019年4月1日にオーストラリアで発行された8紙の新聞と同日放送された4つのTVニュース番組で取り扱われた、合計で276件のニュースについて分析を行いました。このうち、実に3分の1以上が気候変動や教師のトレーニング、作業の自動化がもたらす将来の雇用への影響、ソーシャルメディアの規制といった、若者の生活や将来に関連するニュースだったとのこと。



その一方で、「4歳~18歳の若者の意見や経験が含まれているニュース」に着目して分析を行ったところ、若者の意見が含まれているものは全体のわずか11%に過ぎませんでした。さらに、そのほとんどは両親や警察、若者を分析する専門家といった大人の仲介者を通じたものであり、実際に若者の声を直に取り入れたニュースの割合は、全体の1%しかなかったそうです。また、若者の意見が含まれているニュースは事故、あるいは福祉関連のものが多くを占めており、経済、政治、環境問題、気候変動といったトピックにおいては、若者の意見は含まれないことがほとんどでした。



ニュースにおける若者の扱い方について、研究チームが指摘しているのが「若者の小道具化」です。分析したニュースのうち、およそ11%には若者の写真または映像が含まれていたそうですが、実際に若者がニュース内容の本質に関連している割合は少なかったとのこと。その代わりに、若者は「ニュースに特色や情緒を与えるための視覚的な小道具として機能しているケースが多かった」と、研究チームは述べています。





ニュースの分析結果から、研究チームは「若いオーストラリア人は自分自身の経験や意見について話す機会を与えられておらず、ジャーナリストは若者に相談したり、若者の話を真剣に受け止めたりしていません」と指摘。ニュースメディアは人々と国を見つめるための重要なレンズであり、公共の言説や意見に影響を与える存在であるため、若者をニュースから排除するべきではないと警告しています。



メディアが若者を軽視した結果、従来のニュースメディアに対する若者の信頼が揺らいでおり、2019年の調査では成人の44%がニュースを信頼している一方で、8歳~16歳の若者では23%しかニュースメディアに信頼を置いていないと回答。ニュースに対する信頼は少ないものの、若者たちは「ニュースが周囲の世界を理解するために重要である」という認識を持っていることも判明し、ニュースは若者たちの信頼を取り戻す必要があるとのこと。



研究チームは「ニュースメディアが若者との信頼関係を構築するための明確な方法の1つは、有意義な方法で若者たちをニュースの中に含めることです」と指摘し、ニュースメディアは若者に意見を聞いたり、経験を聞き出したりしてニュースに若者を巻き込んでいくべきだと述べました。