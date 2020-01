1万5000年前から眠る新種の古代ウイルスが氷河の中から発見される

by Paolo Nicolello



中国北西部のチベット高原におよそ1万5000年前から存在する氷河で採掘された氷のサンプルから、30種類以上のウイルスが発見されたと報告されています。研究チームによると、サンプルから見つかった33種類のうち、28種類はこれまで発見されたことのない未知のウイルスだったとのことです。



Glacier ice archives fifteen-thousand-year-old viruses | bioRxiv

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.03.894675v1.full



Scientists Found Ancient, Never-Before-Seen Viruses in a Glacier - VICE

https://www.vice.com/en_us/article/pkebx9/scientists-found-ancient-never-before-seen-viruses-in-a-glacier?utm_source=digg&utm_medium=email



アメリカと中国の科学者による研究チームは中国北西部のチベット高原を1992年と2015年に訪れ、Guliya氷帽と呼ばれる氷塊を50メートル掘り下げてサンプルを採取しました。



#EarthChanges https://t.co/ToJ14b09x3 Researchers capture oldest ice core ever drilled outside the polar regions https://t.co/ToJ14b09x3 The change is most noticeable on the Guliya Ice Cap, where they drilled the latest ice core.… https://t.co/b1pnIJt8EW via #hng #extreme #earth pic.twitter.com/wqoMSrvCuR