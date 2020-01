2020年01月23日 21時00分 生き物

ネコがイギリス全土で混乱と論争を巻き起こしている理由とは?

by photocreo



ネコは古くから人間に可愛がられてきた存在であり、ペットとしてネコを飼う人や野良ネコに餌付けをする人が大勢います。しかし、ネコが可愛すぎるあまりに「他人が飼っているネコを盗む人」や、「飼いネコが近所に迷惑をかけたせいで引っ越しを余儀なくされた人」が現れるなどの問題も表面化しており、「イギリス全土でネコが混乱と論争を引き起こしている」と報じられました。



Claws out! Why cats are causing chaos and controversy across Britain | Life and style | The Guardian

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jan/22/claws-out-why-cats-are-causing-chaos-and-controversy-across-britain



2020年1月、ロンドンのハマースミスに住むジョン・ホールさんとジャッキー・ホールさんのカップルは、近所に住むニコラ・レスビレルさんという女性との法廷闘争を繰り広げました。ホールさんのカップルとレスビレルさんが争った原因は、カップルが飼っているメインクーンという品種の「オジー」というネコだったそうです。



オジーはホールさんたちの飼いネコでしたが、レスビレルさんはオジーに繰り返しエサを与えて自分の家に連れ込み、ついにホールさんたちが付けたオジーの首輪を外し、レスビレルさんの電話番号と自宅住所を記した首輪に取り換えたとのこと。これに対してホールさんたちは抗議しましたが、レスビレルさんは「オジーはとても愛されていてよく世話されており、私に懐いています」とメールで返答。これに対してホールさんたちは、「オジーはあなたのネコではなく、私たちはあなたにオジーを渡しません」「私たちが長年にわたって質問してきたのは、『あなたはなぜ自分のネコを手に入れようとしないのですか?』『なぜ私たちのネコを放っておけないのですか?』というものです」と再び抗議しました。



「これは悲しいケースです」と、ホールさんたちの弁護人を務めたトム・ヴァイゼルベルクさんは述べています。ヴァイゼルベルクさんはホールさんたちの友人であるため、今回は無料で弁護人を引き受けました。ヴァイゼルベルクさんによると、他人の飼いネコを勝手に自分の飼いネコにしてしまうことは法的には窃盗に該当しますが、一般的に警察はペットの窃盗に関与しないとのこと。結果的にホールさんたちのケースは、レスビレルさんがオジーとの接触に関する制限に同意して決着しました。このように、飼いネコがほかの住人によって盗まれてしまうケースは、イギリス全土で報告されています。



by Yerlin Matu



また、ネコが近隣住人との問題に発展するケースは「飼いネコの窃盗」だけではありません。3匹のネコと共にスコットランドの郊外へ引っ越したラナさんという女性は、ある日隣人から「ネコを室内に入れた方がいい。ネコが野鳥を捕まえてしまうから、私の家のグラウンドキーパーがネコを撃っています」と告げられたとのこと。ラナさんはあらかじめ庭に飼いネコがいることを話しておけば問題ないだろうと答えましたが、隣人は「ここは私の土地だ、私の好きなようにやらせてもらう。お前たちはよそ者だ」と言ってきたそうです。



ネコが撃たれてしまうことを恐れたラナさんは庭にフェンスを巡らせるなどの対策を取りましたが、ラナさん一家は緊密に結ばれた田舎のコミュニティからは疎外されてしまいました。結局ラナさん一家はその家に住み続けることを諦めて、ネコと共にフランスへ引っ越したとのこと。



by Pixabay



「ムスタチオ」と名付けたネコを飼っているサム・フランシスさんは、近所に住む「リトルビッグボールズ」という愛称のネコに悩まされています。リトルビッグボールズはムスタチオを見かけると攻撃していじめるため、フランシスさんは庭にリトルビッグボールズが現れると水鉄砲で水を浴びせて、リトルビッグボールズがムスタチオに近づかないように気をつけてきました。



ところが、ある日リトルビッグボールズの飼い主がフランシスさんの元に現れて、ネコに水鉄砲で攻撃するフランシスさんのことを猛烈に非難してきたとのこと。「あなたは私のネコを怖がらせている。明らかに動物嫌いだろう」と言うリトルビッグボールズの飼い主に対し、フランシスさんは「私は自分のネコを守ろうとしているだけです」と答えました。しかし、相手の飼い主は聞く耳を持たず、「ネコはどこにでも好きな場所へ行く自由がある」と告げ、あくまでもフランシスさんを非難し続けたそうです。



by Craig Adderley



ジーナ・バーンサイドさんという33歳の女性は、自分が飼っている「ヘクター」というネコがイタズラ好きなので困っています。近所を我が物顔で歩き回っていたヘクターはある日、隣に住む老夫婦宅の庭にある池から、カエルを根こそぎ狩り尽くしてしまいました。バーンサイドさんは老夫婦に謝罪しましたが、老夫婦との関係は緊張したものとなってしまいました。



老夫婦とバーンサイドさんの関係が緊張している中、ついにヘクターが老夫婦の家に侵入し、テーブルの上にあった鶏肉料理を盗み出す事件が発生。バーンサイドさんはこれ以上老夫婦との対立に耐えられなかったため、家を売り払って引っ越すハメになってしまったとのこと。



by Rido81



しかし、やはりネコを巡る近隣住人との問題は、誰かの飼いネコを他の人が勝手に飼い始めてしまうケースが多いと、「ペット探偵」のコリン・ブッチャーさんは指摘。いなくなったペットを飼い主の元へ送り届ける仕事を引き受けているブッチャーさんは、「過去3年間で対処したネコ盗難事件は、これまでになく多かったです」と述べています。



ブッチャーさんは隣人が一時的に他人の飼いネコに餌付けを行う「ネコの誘惑」と、完全にネコを自分のものにしてしまう窃盗を区別しています。「ネコの誘惑事件の大半は、犯人が餌付けを止められなくなった時に窃盗になります」とブッチャーさんは指摘しました。飼いネコの体重が妙に増えていたり手入れされたりしている場合、誰か他の住人が餌付けを行っている場合があるとのこと。



ペットの盗難を専門に手がけるブッチャーさんは、警察署の巡査部長に記してもらった「他人の飼いネコを自分のものにすると窃盗罪になる」という書類を持ち歩いています。見つけた犯人に対して書類を見せて、「あなたは賢明になるべきです」と告げると、多くの場合は友好的に事件が解決するそうです。しかし、時には執着心の強い「コレクタータイプ」の犯人がいるそうで、通りを歩いてとにかく自宅へ誘い込めそうなネコを手当たり次第に集める犯人には手こずるとのこと。ブッチャーさんによると、こうしたコレクタータイプの犯人はなぜか女性のケースが多いそうです。



by NadimParvez



意図的にネコを盗む犯人がいる一方で、他人の飼いネコを盗んだ犯人自身に「ネコを盗んだ」という自覚がないケースもあるとのこと。ブッチャーさんによると、放し飼いされているネコの50%が定期的に別の家を訪れており、4人もの人物が同じネコについて「自分がこのネコを飼っている」と信じ込んでいることもあるそうです。



残念ながらネコは特定の飼い主だけに懐くというわけではなく、新たな赤ちゃんが生まれたり別のペットが飼われ始めたりすると、別の家に足を向ける可能性が高まるとブッチャーさんは指摘。ネコは気まぐれな存在であり、人間は一時的にネコの愛情を借りることができるだけなのかもしれないと、The Guardianはまとめました。