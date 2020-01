2020年01月20日 10時50分 デザイン

アメリカ宇宙軍が発表した「新しい軍服」のデザインにネットから総ツッコミ



アメリカ陸軍・空軍・海軍における宇宙関連の部隊やプロジェクトが統合された形で、アメリカ宇宙軍が2019年12月に正式に発足。そして、アメリカ宇宙軍専用の軍服が2020年1月18日に発表されました。しかし、そんなアメリカ宇宙軍の軍服がインターネットを中心に物議を醸しています。



Space Force uniform revealed on Twitter - CNNPolitics

https://edition.cnn.com/2020/01/18/politics/space-force-uniforms-trnd/index.html



実際にアメリカ宇宙軍のTwitter公式アカウントが発表した、アメリカ宇宙軍の新しい軍服がコレ。





一見すると至って普通の軍服ですが、アメリカ宇宙軍がTwitterに画像を公開すると、その「柄」に批判が集中しました。迷彩柄は森林地帯に身を潜めて敵の目を欺くためのカモフラージュを考慮したデザインであるため、「宇宙には森林がないにもかかわらず、なぜ迷彩柄を採用したのか?」という疑問が呈されたというわけです。



「マイティ・ソー バトルロイヤル」「ジョジョ・ラビット」の監督であるタイカ・ワイティティ氏は「(笑) 宇宙のジャングルに隠れるには完璧だ」と皮肉を交えてコメント。



LOL. Perfect for hiding in that space jungle. https://t.co/RymiwNpCRW — Taika Waititi (@TaikaWaititi) January 18, 2020



「宇宙軍の迷彩柄なら黒色に小さな星をあしらうべきでは?」



Shouldn't space force camo be black with little stars on it? https://t.co/5xWRbRoiR4 — kyle cassidy (@kylecassidy) January 18, 2020



「宇宙軍の迷彩柄ならこんな感じでしょう」と、宇宙の柄をしたパーカー画像を提示するユーザーもいました。



Make this the Space Force camo, you cowards. pic.twitter.com/xyfRUPiqul — Rori! (@RoriComics) January 18, 2020



また、「エピソード6/ジェダイの帰還」に登場する反乱軍を想起したスター・ウォーズファンは、スター・ウォーズシリーズに絡めたコメントをつぶやいています。



スター・ウォーズの公式ノベライズを担当したSF作家のチャック・ウェンディグ氏は「アメリカ宇宙軍は森の月エンドアで戦っているんでしょうか?」と、「ジェダイの帰還」の舞台となる惑星エンドアに絡めてつっこみました。



are they fighting on the Forest Moon of Endor https://t.co/LSqJy0vtgz — Chuck Wendig (@ChuckWendig) January 18, 2020



スター・ウォーズシリーズの熱心なファンとしても知られる映画監督のBryan Young氏は「僕は新しい宇宙軍のユニフォームが好きですよ」と、反乱軍の迷彩柄のジャケットを羽織るハン・ソロの写真と共にツイート。



I love the new Space Force uniforms. pic.twitter.com/Khz4HtY2Ll — Bryan Young (@swankmotron) January 18, 2020



「『新しい宇宙軍の迷彩軍服はエンドアでしか役に立たない』という知ったかぶりがいます。申し訳ありませんが、この軍服はもっと便利です。ナブーやダゴバ、キャッシーク、タコダナ、スカリフの乾燥地帯などでも問題なく機能します」



There are some smartasses joking the new Space Force Camo is only useful on Endor. I'm sorry but it's far more useful than that. It's also going to work just fine on Naboo, Dagobah, Kashykk, Takodana and the dry parts of Scariff. — Scott Manley (@DJSnM) January 18, 2020



なお、「宇宙で迷彩柄?税金の無駄だ」と批判するツイートに対して、アメリカ宇宙軍は「アメリカ宇宙軍は、現行の陸軍・空軍の軍服を流用しており、新しい軍服の設計・製造のコストを節約しています。この見た目は、地上での共同作業があるためです」と回答しています。



USSF is utilizing current Army/Air Force uniforms, saving costs of designing/producing a new one.



Members will look like their joint counterparts they’ll be working with, on the ground. — United States Space Force (@SpaceForceDoD) January 18, 2020