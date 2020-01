2020年01月20日 10時54分 メモ

記録破りの降雪量で雪と絶望に閉ざされたカナダのムービー&写真まとめ



カナダの東部に位置するニューファンドランド・ラブラドール州で2020年1月18~19日にかけて、記録的な爆弾低気圧により24時間の降雪記録を更新する猛吹雪が発生しました。これにより、とてつもない量の雪に閉ざされた街並みの映像や写真がTwitterに数多く投稿されています。



Newfoundland asks for military help after record blizzard

https://apnews.com/3a96a80bf7862dc5fd31e651d172b5be



Crippling Newfoundland, Canada, Blizzard From Bomb Cyclone Smashes All-Time Daily Snow Record | The Weather Channel

https://weather.com/storms/winter/news/2020-01-18-newfoundland-blizzard-record-daily-snow-st-johns



Photos show staggering snow pile-up in Canada after a weekend blizzard

https://mashable.com/article/newfoundland-canada-blizzard-bomb-cyclone/



カナダを襲った猛吹雪の様子がこれ。吹雪により視界が遮られて、ほとんど何も見えなくなってしまっています。



This is looking out my living room window! As we say in Bonavista, it's Mudless Rough!! #snowmaggedon2020 #nlwx #nlstorm pic.twitter.com/SkzF2IjKsI — Mark Gray ???????? (@GrayMarker99) 2020年1月17日



記録的な降雪により、ニューファンドランド島にあるセントジョンズ市は雪に閉ざされてしまいました。



Somewhere under all this is a row of cars and front doors. This is going to take a while. pic.twitter.com/RGmIeaJfsf — Bob Hallett (@bobhallett) 2020年1月18日



道路の除雪作業中の様子がこれ。ただの雪原にしか見えませんが、セントジョンズ市の主要な出入口として使われている高速道路だとのこと。



Pitts Memorial Drive earlier today near the Ruth Avenue interchange. @TW_GovNL reporting drifts on some highways between 12 and 15 feet high. #nltraffic #GovNL pic.twitter.com/R9gxuFpR0s — Transportation and Works NL (@TW_GovNL) 2020年1月18日



定点観測の早回し映像を見ると、みるみるうちに車が雪に埋もれていく様子が分かります。



The unprecedented snowfall in St. John's buried countless cars overnight, including this one. #NLStorm2020 pic.twitter.com/oYDY3ujbJG — CBC Newfoundland and Labrador (@CBCNL) 2020年1月19日



「車庫に納めておけば安心」というわけでもなさそう。車庫のシャッターを開けると雪が天井ギリギリまで積もっていて、とても車を出せる状況ではありません。





出勤しようとドアを開けて、こんな雪の壁ができていたら絶望しかありません。



This has never happened in the 10 years we have lived here! #nlwx #nlblizzard2020 #snowmaggedon2020 #nlweather pic.twitter.com/Td84BCdHmB — Sam ???? Rose Colored Art (@art_colored) 2020年1月17日



それでも雪を掘ってなんとか脱出。



Managed to tunnel down to rescue my mother-in-law. Snow drifts reach the second floor of my house. Incredible. #nlwx pic.twitter.com/VfTyQD05fe — Ryan Cooke (@ryancookeNL) 2020年1月18日



やっとの思いで通りに出てもこの有様。





道が雪の壁に囲まれていたり……



What a cool driveway in Newfoundland pic.twitter.com/UOip8556HH — Arthur Craig Green (@artcgreen) 2020年1月18日



雪のトンネルができていたりと、交通がかなり制限されている様子がうかがえます。



You know the snow is deep when you can have a tunnel going to your front door. #stormageddon2020 @MurphTWN @jwhittalTWN @cbcnl @VOCMNEWS #nlwx pic.twitter.com/6elD0IfeEY — Jim Fitzgerald (@JCFPC) 2020年1月18日



街中でスノーボードを敢行して、状況を楽しんでしまう人も登場。





北米で最も歴史が古いことで知られ、世界で最も霧が深い都市としてギネス記録にも登録されているセントジョンズ市ですが、これほどの雪に見舞われたのはこれが初。セントジョンズ国際空港では1日で76.2cmの積雪が観測され、24時間の降雪記録が更新されました。



With a daily total of 76.2 cm on January 17, 2020, a new all-time record has been established for the most snow in one day at St. John's International Airport. https://t.co/mX0fGDiZgJ #NLwx #YYT @stjohnsairport pic.twitter.com/vz1lsCNah2 — ECCC Weather Newfoundland and Labrador (@ECCCWeatherNL) 2020年1月18日



路傍に落ちている氷漬けの魚が、低気圧がいかに強力であったかを物語っています。



#nlwx you know it’s windy in Newfoundland when the fish are blowing out of the ocean and landing a kilometre away! pic.twitter.com/tfi5fM9Qp3 — Ebony Lawrence (@EbonyLawrence16) 2020年1月18日



あまりに積雪が激しいため、セントジョンズ市は1月17日午前11時に非常事態宣言を発令。市内の企業や商業施設は操業停止措置となり、すべての市道は緊急車両以外通行禁止となりました。また、ニューファンドランド・ラブラドール州知事のドワイト・ボール氏はカナダ政府に対し、軍の派遣を要請したとのことです。



幸いにも被害は小さいとのことで、セントジョンズ消防署長のシェリー・コルフォード氏はAP通信の取材に対し「降った雪の量と風の強さを鑑みれば、街の被害は最小限だったといえます」とコメントしています。しかし、ニューファンドランド・ラブラドール州にあるベイ・ロバーツという町では、自宅から友人宅に向かった26歳の男性が行方不明になっているとの情報もあり、警察らによる懸命な捜索が実施されているとのことです。