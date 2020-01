劇場アニメ「ジョゼと虎と魚たち」2020年夏公開、原作は芥川賞作家・田辺聖子の小説

・関連記事

「EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」特報公開、映画シリーズ完結 - GIGAZINE



2020年冬開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



2019年のアニメ雑誌の表紙はどんな作品に彩られたのか、ニュータイプ&アニメージュ&アニメディア年間表紙まとめ - GIGAZINE



2020年01月03日 23時05分00秒 in 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.