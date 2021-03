2021年03月21日 21時20分 動画

「ARIA The BENEDIZIONE」2021年冬公開で特報映像解禁、ARIA新作「蒼のカーテンコール」最終章



天野こずえのヒーリングコミックを原作としたアニメ「ARIA」の新作シリーズ・蒼のカーテンコールの最終章「ARIA The BENEDIZIONE」が、2021年冬に公開されることが決まりました。これに合わせて、特報映像がYouTubeで解禁となっています。



『ARIA The BENEDIZIONE』超特報映像 - YouTube





メインビジュアルは向かい合った藍華と晃が描かれ、「あなたへの想いが、私のはじまりでした。」のコピーが添えられています。





特典付きの劇場前売券(ムビチケカード)は2021年3月26日(金)発売。券面デザインは5種類あり、特典としてティザービジュアルを用いたクリアファイルが付属します。価格は税込1800円です。



「ARIA」は、2001年に「月刊ステンシル」に連載された「AQUA」(全2巻)を前身として、2002年から月刊コミックブレイドに連載された、天野こずえによる漫画。全12巻で完結しており、2017年にAQUAとあわせた完全版が全7巻で刊行されました。





2005年に「ARIA The ANIMATION」としてTVアニメ化されたのち、2006年にシリーズ2作目の「ARIA The NATURAL」、2008年にシリーズ3作目の「ARIA The ORIGINATION」が放送されました。また、2007年にはOVA「ARIA The OVA 〜ARIETTA〜」がリリースされています。





2015年にTVアニメ10周年記念プロジェクト「蒼のカーテンコール」の1つとして、新作アニメ「ARIA The AVVENIRE」が劇場公開され、2021年3月から「蒼のカーテンコール」第2章「ARIA The CREPUSCOLO」が公開されています。



『ARIA The CREPUSCOLO』公式サイト – TVアニメ放送開始15周年記念作品|2021 Spring

https://ariacompany.net/