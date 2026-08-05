2026年08月05日 10時40分 AI

動画生成AI「FLUX 3 Video」が一般公開される、1080p・20秒の動画を生成可能で近日中にオープンモデルも公開予定



AI開発企業のBlack Forest Labsが動画生成AI「FLUX 3 Video」を現地時間の2026年8月4日に一般公開しました。FLUX 3 Videoは最大20秒・1080p(フルHD)の音声付き動画を生成可能です。



FLUX 3 Video, Part 1: Generation | Black Forest Labs

https://bfl.ai/blog/flux-3-video



Black Forest Labsは2026年7月に「画像」「動画」「音声」「ロボットの制御」の生成に対応したマルチモーダルモデル「FLUX 3」を発表し、一部のユーザーを対象に限定公開しました。今回一般公開されたFLUX 3 VideoはFLUX 3の動画生成部分に相当します。



画像も動画も音声も生成できるAI「FLUX 3」が発表される - GIGAZINE





FLUX 3 Videoでは720pと1080pの音声付き動画を生成可能動画の長さは最大20秒です。以下のポストにはFLUX 3 Videoの作例が4本含まれています。



Text to video that handles simple or complex prompts. pic.twitter.com/Hj3GnURrpi — Black Forest Labs (@bfl_ai) August 4, 2026



画像を入力して開始フレームと最終フレームを指定することも可能。動画内に描写する文字を指定することもできます。



Image to Video that handles start frames, end frames, or multiple key frames in order. pic.twitter.com/88U132Upbt — Black Forest Labs (@bfl_ai) August 4, 2026



さらに、最終的な作品を出力する前におおまかな結果を高速生成できるドラフトモードも搭載しています。



Draft mode: explore creative directions fast at a fraction of the cost. A draft generation returns a fast preview of your prompt for $0.06 per second. When a draft is right, send it back and FLUX 3 will render the same video at full quality (retains the subjects, composition,… pic.twitter.com/XMxqsv5EON — Black Forest Labs (@bfl_ai) August 4, 2026



各種動画生成AIの品質を人間に評価させた結果が以下。FLUX 3 Videoは「テキストから動画生成」と「画像から動画生成」の双方で最も性能の高いモデルと評価されました。





FLUX 3 VideoのAPIは動画1秒当たりの課金システムで、1秒当たりの料金は720pのドラフトが0.06ドル(約9.45円)、720pが0.17ドル(約26.78円)、1080pが0.29ドル(約45.69円)です。





Black Forest Labsは今後の予定として「FLUX 3 Videoの制御性の向上」「FLUX 3 Videoに画像・動画・音声の参照機能を追加」「画像生成および編集用のFLUX 3 Imageの開発」「オープンウェイト版のFLUX 3 Devの公開」を挙げています。また、FLUX 3 Videoの2K・4K対応やモデルの近日公開も予告されています。

