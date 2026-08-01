2026年08月01日 20時00分 レビュー

ポケモンのイーブイをベージュ＆ブラウンカラーで表現したイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C50i イーブイモデル」フォトレビュー



Ankerの耳をふさがないイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Soundcore C50i」に、ポケモンのイーブイをイメージした「Soundcore C50i イーブイモデル」が2026年7月に登場しました。GIGAZINE夏のプレゼント大放出企画の景品として提供してもらったので、イーブイモデルならではのデザインを細部まで確認してみました。



Soundcore C50i イーブイモデル | オープンイヤーイヤホンの製品情報 | Anker Japan 公式オンラインストア

https://www.ankerjapan.com/products/d1101nr1?variant=46634712694945





Soundcore C50iは形状記憶チタンワイヤーを内蔵したブリッジで2つのパーツがつながれた、耳を挟んで使うイヤーカフ型のワイヤレスイヤホンです。片耳約5.5gで、12mmダイナミックドライバーを搭載。Bluetooth 6.0、SBC・AAC・LDAC規格に対応しており、イヤホン単体で最大7時間・充電ケース併用で最大28時間の再生が可能。また、2台の端末へ同時接続できるマルチポイントにも対応しており、イヤホン本体はIP55の防塵・防水規格に対応しています。



イーブイモデルの製品仕様や機能は通常版と同じ。装着感や使用感、Soundcoreアプリの使用方法については以下の記事で詳しくレビューしています。



Ankerの耳の穴をふさがないイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C50i」を使ってみた - GIGAZINE





Soundcore C50i イーブイモデルのパッケージはこんな感じ。





下部にはポケットモンスターのロゴが入っています。





左側面にはイーブイのシルエットと、ポケモン30周年のロゴ。





右側面にもイーブイがいました。





開封して中身を取り出したところ。内容物はイヤホン本体を収めた充電ケース、クイックスタートガイド、製品保証・カスタマーサポート、USB Type-A to USB Type-Cケーブルです。





内箱にもイーブイのシルエット。





クイックスタートガイドにもイーブイのシルエットがあしらわれています。





充電ケースを手のひらに載せるとこれくらいの大きさ。





ケース前面はフタがベージュで本体がブラウンのツートンカラーです。フタにはブラウンのイーブイのシルエットがあり、本体中央にはLEDインジケーターが配置されています。





背面には小さなモンスターボールのマークと「Pokémon」のロゴ。その下に充電用のUSB Type-Cポートがあります。





天面にはうっすらとSoundcoreのロゴ。





本体(イヤークリップ)を充電ケースから取り出すと保護シートが貼られていたので剥がします。





左右のイヤークリップを並べるとこんな感じ。ブラウンの2つのコンポーネントをベージュのブリッジでつないだ構造です。





左耳のイヤークリップを正面から見たところ。大きい方のコンポーネントに付いている物理ボタンを押すと、音楽の再生や一時停止などを操作できます。





裏側を見てみると、大きい方のコンポーネントには左右を示す「L」の表記と2つの充電端子があり、小さい方のコンポーネントにスピーカーが付いていました。





実際に装着してみると、ベージュのブリッジが耳の縁に沿い、ブラウンのスピーカー部分が耳の穴の手前に位置します。大きい方のコンポーネントはほとんど耳の裏に隠れるので、見た目としてはブリッジ部分のベージュが目立つ感じ。イヤホン本体にはイーブイが描かれておらず、配色だけでイーブイを表現した控えめなデザインです。





Soundcore C50i イーブイモデルの価格は税込1万3990円で、Anker公式オンラインストアのほかAmazon.co.jpでも購入できます。



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また、Soundcore C50i イーブイモデルは以下のプレゼント記事からもゲットできます。



GIGAZINE夏のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」、全部で60品目以上あり！ - GIGAZINE

