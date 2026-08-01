バトロワ系人気ゲームが「新次元能力覚醒バトルアクションアニメ」に、アニメ『Free Fire Daybreak』PV公開
バトルロイヤル系ゲームで7年連続ダウンロードランキングNo.1を記録したこともあるゲーム『Garena Free Fire』を原作としたアニメ『Free Fire Daybreak』のPVが公開されました。
アニメ『Free Fire Daybreak』公式サイト – アニメ『Free Fire Daybreak』2027年春放送スタート！世界が熱狂するバトルロワイヤルゲーム「Free Fire」を原作に繰り広げる、新次元の能力覚醒バトルアクション！！
https://freefire-anime.jp/
【公式】アニメ『Free Fire Daybreak』2027年春放送スタート（@anime_freefire）さん / X
https://x.com/anime_freefire
アニメ『フリーファイア デイブレイク』｜公式PV第1弾 - YouTube
原作となったゲーム『Garena Free Fire』は2019年から2025年まで、7年連続でバトルロイヤル系ゲームとして「全世界で最もダウンロードされたゲーム」であり、2025年7月にアニメ化とメインスタッフが発表されていました。
2024年に世界で最もダウンロードされたモバイルゲーム『Garena Free Fire』がアニメ化決定 - GIGAZINE
本作のあらすじは以下の通り。
ケリーは、16歳の誕生日をきっかけに、あらゆるものを＜開放＞する能力に目覚める。
失われた記憶。ホライズン社に渦巻く陰謀。
そして、「才能開花プログラム」に隠された真実。
ケリーは新たに出会う仲間、そして＜開放＞の能力と共に、自らの運命に立ち向かっていく。
果たして、彼女が選ぶ未来とは――。
新公開のキービジュアルは、近未来都市New Dawnをバックにモコ、ケリー、ハヤトの3人が描かれたもの。ケリーが伸ばした右手の先にある破片の中には「開放」の能力に目覚めて姿を変えたケリーが垣間見られます。
公式PVでは「〈新次元〉能⼒覚醒バトルアクション」の片鱗のアクションが見られます。
アニメ『フリーファイア デイブレイク』｜公式PV第1弾 - YouTube
©Garena, KADOKAWA HOLDINGS ASIA / Free Fire Anime Project.
アニメ『Free Fire Daybreak』は2027年春放送予定です。
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