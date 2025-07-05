2025年07月05日 18時15分 アニメ

2024年に世界で最もダウンロードされたモバイルゲーム『Garena Free Fire』がアニメ化決定



2019年から2024年まで6年連続でバトルロイヤル系として「全世界で最もダウンロードされたモバイルゲーム」であり、そのうち2019年・2021年・2023年・2024年は他のジャンルを含めても最もダウンロードされたモバイルゲームだったという『Garena Free Fire』が、ゲームを開発したGarenaとKADOKAWAの共同出資によってアニメ化されることになり、メインスタッフが発表されました。





🔥 El universo de Free Fire irá más allá de la zona segura…



El anime oficial del Estilo de la Batalla se aproxima.



🔴 Ve el Tráiler Oficial AHORA: https://t.co/3B4NhGTeNV pic.twitter.com/NVWx65NhOo — Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) July 5, 2025



6年連続世界で最もダウンロードされたバトルロワイヤルゲーム『Garena Free Fire』アニメ版ティザービジュアルを公開！ | 株式会社KADOKAWAのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000017274.000007006.html



アニメ製作決定の発表に合わせて、主人公・ケリーが描かれたティザービジュアルが公開されています。



©Garena, KADOKAWA HOLDINGS ASIA / Free Fire Anime Project.



『Garena Free Fire』はシンガポールに本拠を置くGarena Online Private Limitedが開発・運営しているゲームで、リリースでは「没入型バトルロワイヤルゲーム」と表現されています。調査会社・Sensor Towerが発表している「Sensor Tower App Performance Insights」では、ダウンロード数の多いゲームのランキングの常連であり、2019年・2021年・2023年・2024年は「全世界で最もダウンロードされたモバイルゲーム」に輝いています。バトルロイヤル系に限れば、2019年から2024年まで6年連続でトップを獲得しています。





監督は『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!!』や『ラグナクリムゾン』、『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』などを手がけた高橋賢。



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劇伴音楽は『ラグナクリムゾン』『夜桜さんちの大作戦』『不器用な先輩。』などを手がけた藤本コウジ(Sus4 Inc.)。



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アニメーション制作は『ブルーアーカイブ The Animation』『アズールレーン びそくぜんしんっ！』のstudio CANDY BOXが担当します。





アニメは日本および全世界で放送・配信される予定。時期は未発表です。

