2024年に世界で最もダウンロードされたモバイルゲーム『Garena Free Fire』がアニメ化決定

・関連記事

アニメ『らんま1/2』第2期PV第1弾公開、ムース・右京・八宝斉・コロン・五寸釘ら登場へ - GIGAZINE



「クランチロール・アニメアワード2025」アニメ・オブ・ザ・イヤーは『俺だけレベルアップな件』 - GIGAZINE



2025年夏開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



2025年07月05日 18時15分00秒 in アニメ, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Garena Free Fire, the world's most d….