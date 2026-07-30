2026年07月30日 15時45分 ネットサービス

ChatGPTとRobloxがEU域内で月間4500万ユーザーを突破、「超大規模プラットフォーム」指定へ



チャットAIのChatGPTとゲーミングプラットフォームのRobloxが、EUで「超大規模プラットフォーム」に指定される見通しであることがわかりました。これは両者のEU域内での月間ユーザー数が4500万人を突破したことに伴う措置で、指定を受けた場合、透明性報告書の提出など義務付けられることになります。が



ChatGPT, Roblox to Fall Under Strictest EU Rules for Platforms - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-29/chatgpt-roblox-to-fall-under-strictest-eu-rules-for-platforms



EU Will Reportedly Label ChatGPT and Roblox 'Very Large Online Platforms' (Derogatory)

https://gizmodo.com/eu-will-reportedly-label-chatgpt-and-roblox-very-large-online-platforms-derogatory-2000792681



経済紙のブルームバーグは匿名関係者からの情報として、EUの行政執行機関である欧州委員会がChatGPTとRobloxを「超大規模プラットフォーム」に指定するための準備を進めていると報じています。





「超大規模プラットフォーム」はEU域内の月間ユーザー数が4500万人を超えたプラットフォームを対象に指定するもので、指定を受けた場合、運営企業はデジタルサービス法(DSA)に基づく有害コンテンツのリスク軽減措置の提示や、透明性報告書の提出、欧州委員会への年次手数料の支払いなどが義務付けられます。



2023年時点でAmazonやYouTube、X(Twitter)、TikTok、Instagramなど17件と、検索エンジンのGoogleとBing、合計19件が指定されています。



欧州委員会が「デジタルサービス法」対象の大規模プラットフォームを発表、YouTube・Google・Twitter・Instagram・Facebook・TikTok・Wikipediaなど全19件 - GIGAZINE





DSA法に違反すると、全世界の年間売上高の最大6％に相当する罰金が科される可能性があります。AliExpressは2026年7月、DSAに基づく制裁金として過去最高額となる5億5000万ユーロ(約1020億円)の制裁金を課されています。



EUがAliExpressに過去最高額となる約1020億円の制裁金、違法・危険商品の流通対策が不十分でデジタルサービス法違反と判断 - GIGAZINE





なお、ブルームバーグに情報を提供した匿名関係者によると、指定は早ければ2026年8月に行われる予定だとのことです。

