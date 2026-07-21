2026年07月21日 11時46分 ネットサービス

EUがAliExpressに過去最高額となる約1020億円の制裁金、違法・危険商品の流通対策が不十分でデジタルサービス法違反と判断



欧州委員会は2026年7月20日、中国・Alibaba傘下の通販プラットフォームであるAliExpressが違法品や危険な商品の流通リスクに十分対処しなかったとして、デジタルサービス法(DSA)に基づき5億5000万ユーロ(約1020億円)の制裁金を科しました。これはDSAに基づく制裁金として過去最高額です。



Commission fines AliExpress €550 million for breaching the Digital Services Act

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1654



AliExpress fined almost $630 million over illegal product sales | The Verge

https://www.theverge.com/policy/967802/aliexpress-eu-dsa-fine-illegal-products



DSAでは、EU域内で月間利用者が4500万人を超える「超大規模オンラインプラットフォーム」に対し、サービス上で生じる違法コンテンツや消費者への危険を評価し、適切な軽減措置を講じることを義務付けています。AliExpressは2023年に超大規模オンラインプラットフォームへ指定され、欧州委員会は2024年3月から同社に対する正式な調査を進めていました。





その結果、2025年に欧州委員会は「AliExpressは違法製品の拡散を防ぐ義務に違反している」と指摘する声明を発表しました。



中国のAliExpressがプラットフォーム上での違法商品の拡散に対処できていないとEUが非難 - GIGAZINE





欧州委員会は、AliExpressが偽造ブランドの衣類や安全基準を満たさない玩具、危険な化粧品などの販売に伴うリスクを適切に評価せず、違法品の拡散を防ぐための対策も不十分だったと認定しました。また、商品を確認する担当者の数が不足していたほか、違法品を検出して削除する仕組みの有効性を実態より高く見積もっていたと指摘しています。



欧州委員会によれば、実際に危険性が確認された玩具や化粧品が、発見後も数週間にわたって販売されていた事例があったとのこと。また、規則に違反した販売業者への処分も十分に実施されておらず、問題のある業者が引き続きプラットフォームを利用できる状態になっていました。



EUで技術政策を担当するヘンナ・ヴィルクネン上級副委員長は、「偽造衣類や安全性に問題のある玩具、危険な化粧品などが出回ることは、オンラインショッピングでは仕方がない問題ではありません。AliExpressがデジタルサービス法で定められた義務を果たさなかった結果です」と述べました。その上で、サービスの規模が大きいことを言い訳にはできず、消費者が安心して買い物できるよう、危険性を継続的に把握して対策を講じる必要があると強調しました。





欧州委員会は制裁金の算定に当たり、違反の深刻さや継続期間に加え、DSAが比較的新しい法律であることなどの事情も考慮したとしています。それでも5億5000万ユーロという金額は、同様の違反でTemuに科された2億ユーロ(約371億円)を大きく上回り、DSAに基づくものとしては過去最大の制裁となりました。



AliExpressは2026年10月20日までに違反を是正するための具体的な行動計画を欧州委員会へ提出しなければなりません。計画は欧州デジタルサービス会議による審査を経た上で、欧州委員会が実施期限を含む最終判断を下す予定で、是正命令に従わない場合は追加の制裁金が科される可能性があります。

