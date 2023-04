欧州委員会が「デジタルサービス法」対象の大規模プラットフォームを発表、YouTube・Google・Twitter・Instagram・Facebook・TikTok・Wikipediaなど全19件

EU names 19 large tech platforms that must follow Europe’s new Internet rules | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/04/google-runs-5-of-the-19-platforms-that-must-follow-eus-new-internet-rules/

「より安全なデジタル空間を作ること」や「ヨーロッパ市場と世界の両方で、革新・成長・競争を促進するための平等な競争条件を確立すること」を目的として欧州委員会が導入を決め、2022年11月16日に発効した「デジタルサービス法(Digital Services Act:DSA)」の最初の指定対象が採択されました。大規模オンラインプラットフォーム17件と大規模検索エンジン2件、合わせて19件が指定されています。 DSA: Very Large Online Platforms and Search Engines https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2413

・関連記事

Apple・Google・Metaなどの大企業を規制し売上高の最大10%の罰金を科す「デジタル市場法」が欧州理事会の最終承認を受ける - GIGAZINE



EUがApple・Google・Metaらビッグ・テックを規制するために作った「デジタル市場法」や「デジタルサービス法」が「デジタルサービスパッケージ」としてひとまとめにされ正式に承認される - GIGAZINE



EUが「デジタルサービス法」で合意に至る、Google・Meta・Twitter・Amazonなどにコンテンツ監視やアルゴリズムの透明性を強制 - GIGAZINE



2023年04月26日 11時39分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.