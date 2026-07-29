2026年07月29日 14時15分 AI

Samsungの「ハート型スマホ」が5000万回閲覧されるほど話題になるもAIによるフェイク



Samsung製のハート型スマートフォンがXとInstagramで数多く拡散されており、元投稿は約5000万回閲覧されるほど話題になりました。しかし、元投稿は架空のテクノロジー製品をAI生成で多数投稿するアカウントであり、投稿自体にはAIで生成されたことが明示的に示されていませんが、後に投稿主はハート型スマートフォンがAIで生成したものであることを認めています。



Don't fall in love with this Samsung heart-shaped phone. It's an AI fake. | Mashable

https://mashable.com/tech/samsung-heart-phone-rumor-ai-fake-debunked



Instagramユーザーのtanu_mobile氏が投稿した元動画が以下。Samsungの販売展のような場所でSamsungのロゴが入ったハート型スマートフォンを開封し、起動して操作する様子が撮影されています。





Instagramの動画は記事作成時点で約5000万回再生され、「いいね！」も約85万回集めています。また、Xに転載された投稿も900万回以上閲覧されました。しかし、投稿には「Heartshap samsang mobile(ハート型のSamsungスマートフォン)」というテキストと「#samsung」「#viralvideos」などのタグがあるのみですが、この動画はAIで生成されたフェイク動画です。動画を良く見ると、アプリのアイコンが奇妙なものになっていたり、スワイプして元に戻っているのに別のアプリが表示されていたりと、おかしなポイントがあることが分かります。



実際に、最初の投稿と同じようにハート型スマートフォンを紹介する以下の投稿では、「Fanmade design(ファンメイドによるデザイン)」と記載されているほか、「注意：この動画はAIが生成したものです。これに示されるビジュアルとデザインは、エンターテイメントとクリエイティブな目的のためのみです」という注意書きが添えられました。





tanu_mobile氏は元々、架空のテクノロジー製品のAI生成動画を多数投稿しているアカウントであり、過去にもAppleのハート型スマートフォンなどを投稿していました。そのため、「Samsungのハート型スマートフォン」が偽物だとすぐに見抜いたユーザーも一定数いました。





しかし、特に動画が転載されたXでは本物かどうか疑問に思ったり、「とても良いので購入したい」と興奮する意見があったりと、真偽に惑う声もあります。また、AIによるフェイク動画と理解した上で、「本当にハート型スマートフォンを作ってほしい」とSamsungに呼びかけるユーザーも複数いました。



เอาเข้าไป pic.twitter.com/AlXzs4X76T — Ultra Rich (@agentRichTh) 2026年7月26日



この件を報じたメディアのMashableは「この動画は、特にAI生成動画がはびこっている現状において、スクロールする際には懐疑的であるべきだということを改めて教えてくれます。奇抜で刺激的な新製品には、その宣伝文句に惑わされる前に疑問を持つべきです。特に、あなたのおすすめフィードに表示されるまで、何のウワサもなかった製品であればなおさらです」と指摘しています。