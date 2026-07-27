Facebookが「BOTではなく人間」を証明する認証システム「Facebook Verified」を開始、自撮りで認証可能で費用はゼロ
XやFacebookには以前から機械的に投稿を生成するBOTアカウントが大量に存在していましたが、AIの性能向上によって「人間と見分けがつかないAIボットアカウント」が急増しています。そんな中、Facebookに人間であることを証明する「Facebook Verified」という仕組みが追加されました。
Introducing Facebook Verified
https://about.fb.com/news/2026/07/introducing-facebook-verified/
Facebook Verifiedの認証画面が以下。人間証明のために必要なのは自撮り写真のみで、身分証明証などは不要。費用もかかりません。
認証の際は指示通りの角度で顔写真を自撮りすればOK。
認証が完了するとプロフィール画面の名前の右隣に認証バッジが表示されます。認証バッジはマーケットプレイスやグループ画面にも表示されるほか、今後のアップデートでフィード投稿にも表示されるようになる予定です。
ただし、Facebook Verifiedはあくまで「ユーザーがBOTではなく人間である」ということを証明できる機能であり、「ユーザーが信頼できる人間である」ということを示すわけではないので注意が必要です。
Facebook Verifiedは一部の地域でサービス開始しており、今後段階的に世界中にサービス展開される予定です。
・関連記事
Googleがアカウントへのサインイン方法に「自撮り動画」を追加 - GIGAZINE
CAPTCHAだらけのウェブを変える人間証明システム「PACT」とは？ - GIGAZINE
AIのように行動するユーザーに人間証明を求めるシステムがRedditに導入される - GIGAZINE
AIエージェントと人間を見分けるCloudflareの新技術「Precursor」が登場、人間っぽく振る舞うAIをサイト内の行動から見破る - GIGAZINE
AIがウェブサイトに訪問するたびに課金できるシステム「Monetization Gateway」をCloudflareが発表 - GIGAZINE
一部のウェブサイトで一瞬だけ表示される「ケモ耳少女のイラスト」は一体何者なのか？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ネットサービス, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Facebook has launched 'Facebook Verified….