2026年07月27日 10時53分 ネットサービス

Facebookが「BOTではなく人間」を証明する認証システム「Facebook Verified」を開始、自撮りで認証可能で費用はゼロ



XやFacebookには以前から機械的に投稿を生成するBOTアカウントが大量に存在していましたが、AIの性能向上によって「人間と見分けがつかないAIボットアカウント」が急増しています。そんな中、Facebookに人間であることを証明する「Facebook Verified」という仕組みが追加されました。



Introducing Facebook Verified

https://about.fb.com/news/2026/07/introducing-facebook-verified/



Facebook Verifiedの認証画面が以下。人間証明のために必要なのは自撮り写真のみで、身分証明証などは不要。費用もかかりません。





認証の際は指示通りの角度で顔写真を自撮りすればOK。





認証が完了するとプロフィール画面の名前の右隣に認証バッジが表示されます。認証バッジはマーケットプレイスやグループ画面にも表示されるほか、今後のアップデートでフィード投稿にも表示されるようになる予定です。





ただし、Facebook Verifiedはあくまで「ユーザーがBOTではなく人間である」ということを証明できる機能であり、「ユーザーが信頼できる人間である」ということを示すわけではないので注意が必要です。



Facebook Verifiedは一部の地域でサービス開始しており、今後段階的に世界中にサービス展開される予定です。

