2026年07月23日 11時17分 ハードウェア

SamsungがAndroid XR搭載のAIスマートグラスを発表、Geminiが音声でユーザーを支援



Samsung Electronicsは2026年7月22日、ロンドンで開催したGalaxy Unpackedで、日常的に装着できるAI搭載スマートグラスを発表しました。GoogleのAndroid XRプラットフォームを採用し、Geminiと連携することで、スマートフォンの画面を見なくても音声やジェスチャーでAIの支援を受けられます。製品はアイウェアブランドのGentle MonsterおよびWarby Parkerと共同開発されています。



Samsung Brings Galaxy Ecosystem Into Everyday Eyewear – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsung-brings-galaxy-ecosystem-into-everyday-eyewear



Samsung Says Smart Glasses Privacy Concerns Need Industrywide Fix - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-22/samsung-says-smart-glasses-privacy-concerns-need-industrywide-fix



GoogleとSamsungは以前から新型スマートグラスを予告しており、2026年5月のGoogle I/Oで最初の2つのデザインを発表していました。



GoogleがAndroid XR対応でGemini搭載のスマートグラスを公開、2026年秋にリリース予定 - GIGAZINE





今回新たに発表された2つのフレームはどちらも角ばったデザインで、Gentle Monsterからは角ばった黒のスマートグラス、Warby Parkerからはやや丸みを帯びた赤褐色のスマートグラスが登場します。





本体にはカメラとSnapdragon AR1 Gen1を搭載し、ユーザーが見ているものをAIが把握できる仕組みで、長いメッセージの要約や読み上げ、リアルタイム翻訳、経路案内、周囲にあるものについての質問などに対応します。また、ホワイトボードや会議の内容を撮影し、重要な情報をSamsung Notesに整理することも可能です。



また、通話中に自分が見ている映像を相手と共有したり、一人称視点の動画を撮影したりする機能も備えます。同時にプライバシーを重視するため、録画開始を知らせるLEDライトが搭載されており、このLEDライトが覆われたり隠されたりすると動画や写真を撮影できないようになっているそうです。





ユーザーの現在の状況や過去の操作を踏まえて、途中になっていた作業を引き継ぐなど、文脈を理解した支援も想定されています。ただし、一部の機能には対応するGalaxy端末やアプリ、ネットワーク接続、ユーザーの許可が必要となります。



バッテリー駆動時間は1回の充電で最大9時間で、充電ケースを使えば最大7回分を追加充電できます。フレームは軽量で細身のデザインとされ、Gentle Monster版は黒い細身のフレーム、Warby Parker版はブラウン系のフレームを採用しています。Samsungは額や耳へのフィット感も調整し、長時間装着できる快適性と耐久性を重視したと説明しています。





今回発表されたSamsungのスマートグラスは、レンズ上に情報を表示するディスプレイを搭載しておらず、カメラとマイクで周囲を認識し、GeminiやBixbyの回答を内蔵スピーカーから音声で伝えるタイプです。経路案内やリアルタイム翻訳なども、視界に文字や矢印を重ねるのではなく、基本的に音声で提供されます。一方、Googleはディスプレイ搭載型のAndroid XRメガネも開発しており、2026年後半に信頼できるテスターを対象とした試験を始める予定です



Samsungのモバイルエクスペリエンス部門担当バイスプレジデントであるチェ・ジェイン氏は記者会見で「Samsungの研究開発チームには新しいプライバシー機能のテストと実装に専念するエンジニアが複数いる」と語り、今回発表されたスマートグラスがプライバシーを重視していることを強調しました。また、消費者の潜在的なプライバシーリスクに対する感受性は「文化、国、規制によって大きく異なる」と述べ、これは「業界共通の問題」だと述べています。





なお、Galaxy Unpackedは以下から見ることができます。



Galaxy Unpacked July 2026: Official Livestream - YouTube

