2026年07月23日 12時00分 レビュー

真夏の初音ミクをPC画面に呼び出せる『Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLC』を使ってみた



PCのデスクトップ上にキャラクターを表示できるアプリ「Desktop Mate」のDLCとして『Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLC』が2026年7月23日に登場しました。『初音ミク「マジカルミライ 2026」』のイベントテーマである「湖のソナーレ」を反映した新規3Dモデルやモーションを楽しめるほか、ボイスやアラーム機能も搭載しています。



Steam：Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLC

https://store.steampowered.com/app/4791020/Desktop_Mate__2026_VerDLC/



Desktop MateはSteamで無料配信されているアプリで、DLCを入手することでキャラクターを増やすことができます。『Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLC』は上記のリンク先で税込2200円で販売されています。



DLCを購入するとキャラクター一覧にマジカルミライ 2026バージョンの初音ミクが追加されるのでクリック。





デスクトップ上に初音ミクが現れました。





表示サイズは1～100の100段階で調整可能。





サイズ「1」だとこんな感じ。





サイズ「50」。





サイズ「100」。髪の毛がボリューミーで、画面の広範囲を初音ミクで埋め尽くすことができます。





初音ミクを放置しておくと多様なモーションを見せてくれます。また、初音ミクをクリックするとモーションやボイスで反応してくれるほか、タスクバーやウィンドウに座ったり、画面端に隠れたりといったモーションも用意されています。モーションやボイスの例は以下の動画で確認できます。



初音ミク「マジカルミライ 2026」をデスクトップにお出迎え - YouTube





1分刻みのアラーム機能も搭載しています。アラーム機能の実例が以下。設定時間になると「ポポポン」というアラーム音とともに初音ミクが巨大化してモーションとボイスを披露してくれます。



Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLCのアラーム機能はこんな感じ - YouTube





Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLCは税込2200円で、2027年8月31日までの期間限定で入手可能。期間延長や再販の可能性もあるそうです。

