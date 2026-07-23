真夏の初音ミクをPC画面に呼び出せる『Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLC』を使ってみた
PCのデスクトップ上にキャラクターを表示できるアプリ「Desktop Mate」のDLCとして『Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLC』が2026年7月23日に登場しました。『初音ミク「マジカルミライ 2026」』のイベントテーマである「湖のソナーレ」を反映した新規3Dモデルやモーションを楽しめるほか、ボイスやアラーム機能も搭載しています。
Steam：Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLC
https://store.steampowered.com/app/4791020/Desktop_Mate__2026_VerDLC/
Desktop MateはSteamで無料配信されているアプリで、DLCを入手することでキャラクターを増やすことができます。『Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLC』は上記のリンク先で税込2200円で販売されています。
DLCを購入するとキャラクター一覧にマジカルミライ 2026バージョンの初音ミクが追加されるのでクリック。
デスクトップ上に初音ミクが現れました。
表示サイズは1～100の100段階で調整可能。
サイズ「1」だとこんな感じ。
サイズ「50」。
サイズ「100」。髪の毛がボリューミーで、画面の広範囲を初音ミクで埋め尽くすことができます。
初音ミクを放置しておくと多様なモーションを見せてくれます。また、初音ミクをクリックするとモーションやボイスで反応してくれるほか、タスクバーやウィンドウに座ったり、画面端に隠れたりといったモーションも用意されています。モーションやボイスの例は以下の動画で確認できます。
初音ミク「マジカルミライ 2026」をデスクトップにお出迎え - YouTube
1分刻みのアラーム機能も搭載しています。アラーム機能の実例が以下。設定時間になると「ポポポン」というアラーム音とともに初音ミクが巨大化してモーションとボイスを披露してくれます。
Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLCのアラーム機能はこんな感じ - YouTube
Desktop Mate 初音ミク「マジカルミライ 2026 Ver.」DLCは税込2200円で、2027年8月31日までの期間限定で入手可能。期間延長や再販の可能性もあるそうです。
・関連記事
特別衣装の初音ミクがデスクトップ上で動いて喋る「Desktop Mate 初音ミク『マジカルミライ2025 Ver.』」レビュー - GIGAZINE
2026年版の雪ミクをデスクトップに呼び出せる「Desktop Mate 雪ミク『SNOW MIKU 2026 Ver.』DLC」レビュー - GIGAZINE
上書き保存で「ヨシ！」してくれる仕事猫をPCの画面上に配置できる「Desktop Mate 仕事猫 DLC」レビュー、新人ボイスと熟練ボイスを搭載 - GIGAZINE
しゃべる「博麗霊夢」と「ゆっくり霊夢」をデスクトップに呼び出せるDesktop MateのDLCが出たので触ってみた、上坂すみれ録り下ろしボイス＆ゆっくりボイス - GIGAZINE
しゃべる「霧雨魔理沙」と「ゆっくり魔理沙」をデスクトップに呼び出せるDesktop MateのDLCが出たので触ってみた、金澤まい録り下ろしボイス＆ゆっくりボイス - GIGAZINE
小春六花がPCの画面上に居座って60種以上の録り下ろしボイスで応援してくれる「Desktop Mate 小春六花 DLC」はこんな感じ、夏服と冬服を切り替え可能で「例のポーズ」もあり - GIGAZINE
花隈千冬をデスクトップに呼び出して応援してもらえる「Desktop Mate 花隈千冬 DLC」レビュー - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, ソフトウェア, レビュー, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article I tried out the 'Desktop Mate Hatsun….