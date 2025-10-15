2025年10月15日 12時28分 ハードウェア

Samsungが10月22日12時にイベントを開催、ついにXRヘッドセット「Project Moohan」の詳細発表か



日本時間の2025年10月22日(水)12時から、Samsung Galaxy Eventが開催されることが分かりました。イベントの中心となる製品は「Project Moohan」です。



Samsung Galaxy Event: Worlds Wide Open — A New Era of Multimodal AI

https://news.samsung.com/us/samsung-galaxy-event-worlds-wide-open-new-era-of-multimodal-ai/



Invitation for Galaxy Event October 2025 | Samsung - YouTube





Project Moohanは、Samsungが開発するXR(クロスリアリティ)対応のヘッドセットです。2024年12月にその姿が公開されていたものの、詳細は分かっていませんでした。



First ever live demo of Samsung’s mixed reality headset running Android XR!



Gemini AI built right in, the Google apps you know and love with a very intuitive UX.



Also cool to see Google maps immersive view playing a key role which I cofounded & led product for while at Google! pic.twitter.com/kUHclfxGge — Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) December 12, 2024



大きな特徴は、GoogleとSamsungが共同開発したXRデバイス向けOS「Android XR」を搭載しているという点です。ほとんどの既存のAndroidアプリをXRデバイスでも利用可能にするこのOSは、Googleマップで観光名所に疑似的に降り立ったり、AIアシスタントのGeminiで目に見えているものについて教えてもらったりするなどの機能を備えています。



Project Moohanは、このAndroid XRを初めて搭載するデバイスとして開発されています。Samsungは今回のSamsung Galaxy Event開催にあたり「まったく新たな可能性の次元が開かれます。XRの新たな基準にご期待ください」と伝えており、同イベントでProject Moohanの詳細を発表するものとみられます。





Project Moohanの初期のレビュワーによると、同端末はSnapdragon XR2+ Gen 2プロセッサを搭載し、パンケーキレンズと自動IPD調整機能を備えているほか、視野角はMeta Quest 3やApple Vision Proよりもやや狭いもののパススルーカメラの画質は優れており、特に腕の長さ程度の距離での解像度が高いとのこと。「Vision Proとデザイン上の共通点がいくつかあるものの Project Moohanの方が明らかに軽量、ただし高級感はそれほどない」「アイトラッキングもサポートするとのことだが、試着時はハンドジェスチャーしか対応していなかった」といった声も寄せられていました。



GoogleのAndroid XR対応ヘッドセット「Project Moohan」をSamsungが2025年に発売 - GIGAZINE

