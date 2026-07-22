2026年07月22日 13時48分 AI

中国のAIモデルがアメリカのAIモデルを基に作られたかどうかを調査し制裁を科す可能性があるとトランプ政権が発表



アメリカのスコット・ベッセント財務長官が、中国が開発したオープンソースのAIモデルを調査し、アメリカ企業の知的財産権を侵害した兆候がないかを確認すると発表しました。仮に侵害が確認された場合は該当のAI企業に制裁を科す可能性があるとのことです。



Bessent Says US to Scrutinize Chinese AI Models for IP Theft - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-21/bessent-says-us-will-scrutinize-chinese-ai-models-for-ip-theft



US threatens sanctions against Chinese AI models over IP theft | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/21/us-threatens-sanctions-against-chinese-ai-models-over-ip-theft/



Bessent says U.S. could sanction China over AI model 'theft'

https://www.cnbc.com/2026/07/21/bessent-china-ai-sanctions.html



ベッセント財務長官は、アメリカのAIモデルに匹敵する中国のAIモデルが数多く開発されていることを受け、他のAIを使ってAIの能力を高める「蒸留」という手法を中国企業が使用している可能性を指摘。「現政権はオープンソースモデルを支持していますが、知的財産権の侵害は支持しません。特に、海外のモデルがアメリカの大手企業から技術を盗んでいることが判明した場合、我々はこうした侵害行為に対して制裁措置を講じる権限を持っています」と述べ、蒸留の証拠が見つかればしかるべき対応を行うことを示唆しました。





ベッセント財務長官は「多くの中国製モデルの中にアメリカ製AIモデルの痕跡を見つけています。これは容認できません」と、中国を名指しして警告しました。



中国はアメリカの規制によりOpenAIやAnthropicが使うような高性能NVIDIAチップを利用できずにいます。一方で中国側も、高性能AIや半導体技術に対する海外からのアクセスを制限する計画を立てていると報じられています。





蒸留の問題は「DeepSeek-R1」が登場した頃から騒がれており、OpenAIやAnthropicは中国企業による無断蒸留を非難しています。



AnthropicがAlibabaを「蒸留攻撃」で非難、Claudeに2880万回以上のアクセスか - GIGAZINE





ロイターによると、近いうちにベッセント財務長官率いるアメリカの代表団が中国の関係者とAIに関する協議を行うとのことです。



EXCLUSIVE: US, China to hold AI talks in September, sources say | Reuters

https://www.reuters.com/world/china/us-china-hold-ai-talks-september-sources-say-2026-07-21/

