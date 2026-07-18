2026年07月18日 21時30分 試食

郷土料理「すこ」の味わいをサイダーにした越前大野の「すこサイダー」を飲んでみた



「天空の城」の1つ・越前大野城がある福井県大野市は名水でも知られており、郷土料理「すこ」と組み合わせた「越前おおの名水すこサイダー」が販売されています。「すこ」はネットスラングのほうしか知らなかったので、いったいどんなサイダーなのか買って飲んでみました。



大野商工会議所 すこサイダー

https://start-up.chicappa.jp/suko/index.html



これが「すこサイダー」。大野市は里芋の名産地で、里芋の茎を酢漬けにしたものが「すこ」です。ラベルには「赤ずいきの酢漬け味」とあり、赤ずいきをイメージしているのか赤いハート型と「すこ。」の文字。なお、ネットスラング「すこ」の誕生は2012年ごろと考えられている一方、「すこサイダー」は大野商工会議所が2017年から取り組んでいるプロジェクトなので、ネットスラングのニュアンスが取り込まれていても不思議はありません。





原材料は果糖、米酢、炭酸、酸味料、香料、着色料(赤キャベツ)。





100mlあたり29kcalなので、1本250mlだと65kcal。





グラスに注ぐとこんな感じ。液色は白い壁をバックにしたときに言われてみれば薄く色が付いている気がするというぐらいでほぼ無色透明。栓を開けたからといって酢の香りはしません。飲むと、さっぱりとした甘みの中に酸味がまぎれているぐらいのライトな炭酸飲料。甘みが後を引かないので、グビグビと飲めます。酸味が苦手な人でも問題ないぐらいの軽さなので、万人が安心して飲める印象です。





「越前おおの名水すこサイダー」は大野市の道の駅などで購入できるほか、越前おおの結楽座オンラインショップでは5本セット(化粧箱入り)が税込2200円、送料1130円で販売されています。



越前おおの結楽座オンラインショップ / すこサイダー5本セット（化粧箱入）

https://shop.h-onoya.co.jp/ec/products/detail/103



Amazonでは24本セットが7205円(1本300円)で販売されていました。



Amazon.co.jp: 越前おおの名水すこサイダー250ml×24 : 食品・飲料・お酒

