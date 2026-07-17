2026年07月17日 11時57分 ネットサービス

GoogleのAIまとめサービス・NotebookLMが「Gemini Notebook」に改名、GoogleサービスやGeminiとの連携も強化



文書や音声、動画をAIで分析し、内容を整理してまとめてくれるGoogleのツール「NotebookLM」が新たに「Gemini Notebook」に改名されました。同時に、これまで有料最上位プランのGoogle AI Ultraユーザーにのみ公開されていた「Googleサービスとの連携強化」と「コード実行を伴う高度な分析機能」がすべてのProユーザーにも追加・拡大されます。



NotebookLM is now Gemini Notebook

https://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-notebook/notebooklm-gemini-notebook/





NotebookLM is now @Gemini_notebook ????



Gemini Notebook remains the same standalone product you know and love, just under a new name.



It remains your premier research tool, but it will now do more across the Google ecosystem, including in the @GeminiApp and Google Search as… pic.twitter.com/8U1tC8ZUSe — Google (@Google) July 16, 2026



NotebookLMは2023年5月にGoogle I/O 2023で発表され、同年12月にリリースされたサービスです。NotebookLMには「人々の学習を支援すること」というシンプルな目標が掲げられており、読み込ませた資料だけを情報源としてAIが回答やコンテンツ生成を行うことができます。



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どういうことができるのかは以下の記事を読むとよくわかります。



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Googleは「本日、NotebookLMの名称をGemini Notebookに変更いたします。引き続き、最高の調査ツールとして独立した製品であり続けますが、今後はGeminiアプリやGoogle検索など、Googleのエコシステム全体でより多くの機能を提供できるようになります」と述べています。



名前が変わったことに加え、Gemini NotebookはGeminiアプリ内から直接作成・閲覧できるようになることも発表されました。この機能は2026年4月に発表され、有料サブスクリプションの上位プランであるGoogle AI Ultraのユーザー限定に先行公開されたもので、ウェブ版のGeminiからノートブックを直接作成できるようになるものです。



Geminiに「NotebookLM」が統合されGeminiからノートブックを作成できるように - GIGAZINE





今後はGoogle AI ProユーザーでもGoogle検索のAIモードからもノートブックを利用できるようになる予定。Googleは、今回の改名はGeminiとNotebookLMの統合をさらに明確にするものであり、GeminiアプリやGoogle検索との連携を進めることで、ノートブックを特定のサービス内にとどまらず、ユーザーが調査や学習を行うさまざまな場面で利用できるようにしていくと述べました。



また、コード実行や出力形式の拡充は6月8日に先行発表されており、有料サブスクリプションプランであるGoogle AI Ultraの登録ユーザーは試験的に利用できていましたが、これらもProユーザーに解放されます。コード実行は、ノートブックごとに「安全なクラウドコンピューター」が割り当てられ、Gemini Notebook自身がコードを書いて実行できるようになる機能。これにより、読み込ませた資料に含まれる数値データの集計、形式の異なるデータの整形、統計処理、グラフ作成などを、資料に基づいて実行できます。





そして、出力形式の拡充によって、従来の音声概要や動画概要などに加えて、グラフやPDF、Word文書、Markdown、CSV、JSON、Excel、PowerPoint、画像などを生成し、生成後に編集することができます。例えば、複数の資料や表データを分析し、その結果をグラフ付きPDFレポートやExcelファイルとして出力するといった使い方が可能になります。



加えて、従来はユーザーが資料を用意してノートブックに追加する必要がありましたが、漠然としたアイデアや質問から開始し、Gemini NotebookがGoogle検索を利用して関連性の高いウェブ資料を探し、追加候補を提示できるようになる機能も提供されます。実際にどの資料をノートブックへ追加するかは、引き続きユーザーが管理できます。



Googleは今回の発表をもって、Proユーザーも数週間以内にGeminiとの統合や資料の検索を含めた新しい機能を利用可能になると述べています。

