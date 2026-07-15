2026年07月15日 17時00分 試食

ニンニク香るマー油と濃厚鶏白湯スープが麺に絡む「マジ盛 黒マー油鶏白湯」試食レビュー



2026年7月13日、東洋水産から「マジ盛 黒マー油鶏白湯」が登場しました。「食欲が落ちやすい夏にぴったりの、香ばしい焦がしニンニクの香りが食欲をそそる、濃厚な鶏白湯ラーメン」とのことで、実際に食べてみてどんな味なのか確かめてみました。



「マジ盛 黒マー油鶏白湯」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社

https://www.maruchan.co.jp/news_topics/entry/2026/06/post_20211146.html



これが「マジ盛 黒マー油鶏白湯」。





フタの上に後入れ特製油が付いています。





特製油にはチキンエキス・豚脂・香味油脂・香辛料などが入っています。また、かやくは味付挽肉・フライドガーリック・メンマ・ねぎの4種類です。





カロリーは1食あたり545kcalです。





特製油を取ってフタを半分開け、お湯を注いで4分待機。





4分後、特製油を入れます。





よく混ぜたら完成です。





黒いマー油が白いスープに浮かんでいます。





焦がしたニンニクの匂いがふわっと香るのが特徴。滑らかな鶏白湯スープによく合います。味の「焦がし」要素は控えめで食べやすい品。かやくの挽肉にしっかり味が付いていたのがうれしいポイントです。





「マジ盛 黒マー油鶏白湯」の希望小売価格は税抜278円です。



楽天市場では12個入りが税込3670円(1個当たり約306円)で販売されています。



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