慢性便秘は腸管神経系や腸内細菌叢の相互作用によって引き起こされている可能性
規則正しく簡単に排便できることは生活の質において重要ですが、世界全体で成人の10～15％が慢性的な便秘に苦しんでいるとのこと。医学誌のFrontiers in Immunologyに掲載された論文では、慢性便秘は腸内細菌叢(そう)や免疫系、そして消化管壁に張り巡らされた神経細胞ネットワークである腸管神経系などの相互作用であると説明されています。
Frontiers | Microbiota–immune–enteric nervous system interactions in functional constipation: a narrative review and hypothesis-generating framework
https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2026.1851825/full
Chronic Constipation May Be a Gut-Brain Disorder, Scientists Say : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/chronic-constipation-may-be-linked-to-your-guts-second-brain
便秘は原因や症状が異なるさまざまなサブタイプを包括した概念であり、そのうちのひとつに遅延型便秘(Slow Transit Constipation：STC)があります。遅延型便秘は食物や便が消化管を通過するのが遅くなるタイプの便秘で、その原因としては腸管の蠕動(ぜんどう)運動を制御する腸管神経の異常が挙げられます。遅延型便秘は従来の薬物療法への反応が弱いため、治療するのが困難だとのこと。
これまでに蓄積された証拠から、遅延型便秘には腸内細菌叢や腸管粘膜の免疫系、そして腸管神経系が関連していることがわかっていますが、これらの相互作用については十分に整理されていません。そこで中国の研究チームは新たな論文で、遅延型便秘をはじめとする慢性便秘について説明する「Trigger–Gateway–Hub–Effector(トリガー・ゲートウェイ・ハブ・エフェクター)」というフレームワークを提唱しています。
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