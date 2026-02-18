2026年02月18日 12時00分 サイエンス

睡眠不足が腸に悪影響を及ぼして潰瘍性大腸炎やクローン病のリスクを高める可能性



睡眠不足になると日中にぼーっとしたり眠気が襲ってきたりするだけでなく、心身にさまざまな悪影響を及ぼすことがわかっています。新たに中国の研究者が率いるチームが発表した論文では、睡眠不足が迷走神経を介して腸に悪影響を与え、潰瘍性大腸炎やクローン病などを総称した炎症性腸疾患(IBD)のリスクを高める可能性があると報告されました。



Sleep disturbance triggers aberrant activation of vagus circuitry and induces intestinal stem cell dysfunction: Cell Stem Cell

https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(26)00025-1





Sleep deprivation triggers a cascade of harmful signals from the brain to the gut | Live Science

https://www.livescience.com/health/sleep/sleep-deprivation-harms-the-gut-via-the-vagus-nerve-early-study-reveals



世界中では成人の約10％が不眠症にかかっているといわれており、慢性的な睡眠障害は日常生活に支障を来すだけでなく、IBDや糖尿病、高血圧、うつ病といった慢性疾患の発症率増加にも関連しています。



特に、IBDの患者の75％以上が睡眠障害を経験していると報告しており、寛解期にあるIBD患者1200人以上を対象にした研究では、睡眠障害を持つIBD患者は再発率が2倍であることが示されました。しかし、睡眠障害に関する研究のほとんどは脳に焦点を当てているため、腸などの臓器に睡眠不足が及ぼす影響についてはよくわかっていません。



今回、中国の鄭州大学や中国農業大学などの研究チームは、睡眠不足が腸に与える影響を解明するため、マウスの腸の幹細胞に焦点を当てて実験を行いました。腸の幹細胞は、腸内壁の健全性を維持して、腸の健康を保つ上で重要な役割を果たします。





研究チームは、48時間にわたってマウスを睡眠不足の状態にして、腸の状態や幹細胞の変化を調べる実験を行いました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は992本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

