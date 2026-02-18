2026年02月18日 11時45分 ゲーム

「ゲーム開発にコーディングの必要がなくなるAIをリリース予定」とUnityのCEOが明かす



ゲームエンジンのUnityのマシュー・ブロンバーグCEOが収益報告会の中で、「コーディングの必要性をなくす新しいUnity AI」のベータ版を2026年3月のGDCゲームフェスティバルで発表する準備をしていると明かしました。



Unity says its AI tech will soon eliminate the need for coding

https://www.gamedeveloper.com/programming/unity-says-its-ai-tech-will-soon-be-able-to-prompt-full-casual-games-into-existence-





Unityは公式デジタルストアのUnity Asset Store上にAIツールを販売するための「AIマーケットプレイス」をオープンしていたり、AIを活用してユーザーごとに合ったゲームとマッチングさせる広告プラットフォーム「Unity Vector」をリリースしていたり、2025年9月にはUnityの社内で「イノベーションのペースと質を加速させる」と主張する「AI評議会」を設立していたりと、AIの活用に取り組んでいます。Unityのマシュー・ブロンバーグCEOは「AIは私たちの業界を変革し、ゲーム制作の量とペースを加速させています」と語っています。





そんなUnityのさらなるAIへの取り組みとして、ブロンバーグCEOは2026年2月の収益報告会の中で「AIを活用したオーサリングは、2026年の2つ目の重点分野です。3月のGDCでは、新しくアップグレードされたUnity AIのベータ版を発表します」と明かしました。



記事作成時点のUnity AIは、OpenAIのGPTシリーズとMetaのLlamaシリーズを使用して、ユーザーの質問に答えたりコードを生成したりするサポートを行います。また、Unity AIジェネレーターは複数のUnityモデルとパートナーモデルを使用してアセットを生成・改良します。



Unity AI Guiding Principles

https://unity.com/legal/unityai-guiding-principles



アップグレードされたUnity AIは、Unityプラットフォーム固有の自然言語のみで本格的なカジュアルゲームを開発可能にするとのことです。





ブロンバーグCEOによると、Unity AIはUnityの独自の理解に基づいて既存の最先端モデルを活用しつつゲーム開発においてより強力に機能するようになっており、汎用(はんよう)モデルのみを使用する場合よりも、Unity AIと組み合わせることでより効率的で効果的な成果を提供できるそうです。新しいUnity AIのアップグレードは、すべてのユーザーの生産性を向上しながら非プログラマー向けのゲーム開発を「民主化」する試みであり、最終的にはAI対応開発ツールによって「インタラクティブなエンターテイメントを制作する人が数千万人も増える」とも予想されています。



ブロンバーグCEOは「私たちの目標は、創造のプロセスから可能な限りの摩擦を取り除き、創造性の最初のひらめきと、拡張可能で永続的なデジタル体験との間の、普遍的な架け橋になることです」と述べています。

